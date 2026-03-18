Adrenalină la înălțime în inima ! Turnul Eiffel vine cu o experiență nouă pentru vizitatori, un pod suspendat din plasă. Acesta este amplasat la 60 de metri deasupra solului, între doi dintre pilonii emblematicului monument, informează .

În ce constă noua atracție pentru vizitatori de la Turnul Eiffel

Noua atracție, inaugurată marți, 17 martie, le oferă vizitatorilor ocazia să pășească pe un pod din plasă. Acesta este întins pe o distanță de 40 de metri, între pilonii de est și vest ai primului nivel, la aproximativ 60 de metri deasupra solului.

Încă din primele ore, interesul a fost uriaș. Până după-amiază, s-au format cozi lungi de și turiști dornici să testeze senzația de mers „în aer”.

Experiența este disponibilă pentru o perioadă limitată, până pe 3 mai. Vestea bună este că accesul pe pod este inclus în biletul obișnuit, fără costuri suplimentare.