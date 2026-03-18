Adrenalină la înălțime în inima Parisului! Turnul Eiffel vine cu o experiență nouă pentru vizitatori, un pod suspendat din plasă. Acesta este amplasat la 60 de metri deasupra solului, între doi dintre pilonii emblematicului monument, informează DPA.
Noua atracție, inaugurată marți, 17 martie, le oferă vizitatorilor ocazia să pășească pe un pod din plasă. Acesta este întins pe o distanță de 40 de metri, între pilonii de est și vest ai primului nivel, la aproximativ 60 de metri deasupra solului.
Încă din primele ore, interesul a fost uriaș. Până după-amiază, s-au format cozi lungi de localnici și turiști dornici să testeze senzația de mers „în aer”.
Experiența este disponibilă pentru o perioadă limitată, până pe 3 mai. Vestea bună este că accesul pe pod este inclus în biletul obișnuit, fără costuri suplimentare.
Turnul Eiffel este un simbol al eleganței pariziene și al ingineriei spectaculoase. A fost finalizat în 1889 și continuă să atragă milioane de priviri. Supranumit „La Dame de Fer” (Doamna de Fier), monumentul a devenit în timp unul dintre cele mai recognoscibile repere ale Franței.
An de an, turiști din întreaga lume vin să-i admire structura impresionantă și panorama asupra Parisului. Doar anul trecut, aproape 7 milioane de persoane au urcat în turn. Esplanada de la bază, accesibilă gratuit, a atras aproximativ 10 milioane de vizitatori. Aceste cifre confirmă fascinația constantă pe care o exercită acest simbol iconic.