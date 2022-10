O cameră video furată din Ucraina transmite live din casa în care a instalat-o hoțul, în Rusia (VIDEO)

Un soldat rus care a jefuit o familie ucraineană din Liman a plecat cu camera de supraveghere pe care a dus-o în Siberia, în localitatea Buriatia.

De acolo, camera de supraveghere continuă să transmită imagini în direct, pentru că hoțul nu a știut cum să reseteze datele de logare ale aparatului.

„Rușii au furat camerele de supraveghere din Liman și le-au instalat la ei acasă, în Buriatia. Dar nu au resetat una din camerele furate, iar acum adevăratul proprietar poate urmări online ce se întâmplă în casa rușilor”, scrie ТРУХА pe Twitter.

În imaginile distribuite pe rețelele de socializare se vede cum o femeie în capot se plimbă pe lângă o măsuță încadrată de scaune din bare metalice.

La un moment dat, în prim-plan apare figura hoțului.

Nu lipsesc nici momentele în care proprietarii apar trecând dezbrăcați prin fața camerei de filmat.

Russian stole CCTV cameras in Lyman and installed them at their home, in Buryatia.

The russian did not reset the stolen cameras, and now their real owner can watch online what is happening in russians home.

Video published by Yan Gordienko

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews)