O căntăreață a fost arestată în Belarus după ce a interpretat o melodie în limba ucraineană. Tânăra este ținută în închisoare de peste două luni (VIDEO)

O cântăreață din Belarus în vârstă de 28 de ani de către organizațiile pentru drepturile omului care încearcă eliberarea ei din închisoare.

Meriem Gerasimenko a fost arestată pe 3 august după ce a interpretat melodia „Obijmi” a grupului ucrainean Okean Elzî, la Minsk, lângă barul Banki-Bottle, potrivit

La o zi după spectacol, canalul de Telegram pro-guvernamental ZhS Premium a publicat filmări de la concertul lui Meriem cu legenda: „Știu autoritățile de la Minsk ce se întâmplă în centrul orașului?”.

Ulterior, alt portal apropiat de puterea de la Minsk, Belarusian Silovik, a scris că artista era de mai mult timp în vizorul controlul forțelor de securitate din Belarus, „care i-au urmărit mișcarea fondurilor. pentru achiziția de drone Bayraktar”.

