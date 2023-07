O explozie misterioasă a avut loc la Johannesburg / Circa 40 de persoane au fost rănite, dintre care două se află în stare critică

O explozie misterioasă a lovit, miercuri după-amiază, centrul orașului la ora de vârf, smulgând carosabilul unei artere principale și rănind aproximativ patruzeci de persoane, au anunțat autoritățile în cursul serii, potrivit .

More visuals:

Massive explosion pipeline at Bree street in Johannesburg CBD, South Africa 🇿🇦

TELEGRAM JOIN 👉

— Disaster News (@Top_Disaster)