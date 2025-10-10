O femeie a fost lovită de mașină, aruncată pe capotă și călcată. Aceasta a suferit răni grave. Mai mult, accidentul i-a rămas neclar în minte. Știe doar că s-a trezit la cu dureri greu de imaginat.

Ce s-a întâmplat

Rebecca O’Malley, 31 de ani, logoped care locuiește în Clapham, Londra, mergea pe trotuar cu colegul ei de apartament, anul trecut, când au auzit un zgomot puternic. Atunci a început totul.

Rebecca nu își amintește ce s-a întâmplat. Relatările altora și rănile pe care le-a suferit sugerează că a fost lovită de mașină, aruncată pe capotă și apoi a intrat sub vehiculul în mișcare, suferind răni „dureroase”.

La spital

La spital, s-a confirmat că rănile ei au inclus coaste rupte, fracturi de craniu, o leziune la umăr, un șold dislocat, fracturi ale coloanei vertebrale și erupții rutiere severe, iar când s-a întors, a spus că s-a simțit ca și cum ar fi fost într-o „cameră de tortură”.

Ea a rămas ventilată timp de două săptămâni și în unitatea de terapie intensivă timp de o lună, înainte de a se muta la secția de traumatologie și ortopedie.

Femeia a suferit mai multe intervenții chirurgicale înainte de a-și începe călătoria de reabilitare și de a învăța cum să meargă din nou.

Un an mai târziu

Rebecca s-a întors la muncă, un an mai târziu, a început să alerge din nou și și-a descris recuperarea ca fiind „miraculoasă”.

Ea își aduce aminte de șocul pe care l-a avut: „În primele zile, mă uitam literalmente la brațele mele și mă gândeam că sunt atât de norocoasă că am brațele”.

În iulie anul trecut, Rebecca s-a mutat în Clapham, a început un nou loc de muncă ca logoped și s-a simțit entuziasmată de acest nou capitol din viața ei.

„Tortură”

Rebecca nu-și aduce aminte exact ce s-a întâmplat. Ea s-a trezit direct la spital:„ Îmi amintesc că m-am uitat în sus și am văzut un tavan de spital și familia mea deasupra capului meu”, a spus Rebecca, conform .

„Nu știam ce s-a întâmplat și aveam încredere în toți ceilalți să-mi spună, dar pe măsură ce am devenit mai alertă, mi s-a părut foarte dureros”, a adăugat. „Nivelul de durere pe care l-am avut, nivelul rănilor pe care le-am avut, a fost ca și cum aș fi fost blocată într-o cameră de tortură”, a mai spus ea.

„Nu mă puteam mișca și nu puteam comunica, în afară de a da degetul mare în sus sau în jos”, a explicat.

Cum a fost recuperarea

Rebecca a spus că a avut nevoie de ajutor și a trebuit să reînvețe sarcini de bază, cum ar fi dușul, statul în picioare și mersul pe jos, și a fost „hrănită pe nas” timp de aproximativ patru săptămâni, deoarece nu putea mânca sau bea.

„Nu aveam forță corporală. Nici măcar nu mă puteam poziționa în pat fără trei oameni care să mă ajute”, a spus Rebecca.

După operația coloanei vertebrale, Rebecca a făcut terapie ocupațională și fizioterapie, care a început în spital și apoi a continuat când a fost externată la o unitate de reabilitare în septembrie anul trecut.

„Ce an…”

În momentul în care s-a împlinit un an de la accident, Rebecca a plecat cu sora ei în Grecia: „Ce an. Cine ar fi crezut că vom fi aici acum?”, a spus Rebecca.

Tânăra a învățat să trăiască din nou. Ea a spus că acum are o viață relativ „normală”, dar cu „multe cicatrici”.

Încă are sesiuni de reabilitare o dată sau de două ori pe săptămână și se luptă cu durerea și oboseala, dar acum s-a întors să lucreze cu normă întreagă și a început să alerge din nou.

„Te poți concentra doar pe aici și acum în fiecare zi, ce poți face și ce este sub controlul tău. Încercați să vă concentrați pe acei pași mici, nu pe marele eveniment pe care îl imaginați, și căutați sprijin atunci când aveți nevoie”, a îndrumat ea.