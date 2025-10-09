Mama lui Mihai Mitoșeru a ajuns, din nou, pe mâna medicilor. Camelia Mitoșeru a trecut prin a doua operație pe creier, iar la două săptămâni după intervenție, a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care se confruntă, dar și despre sprijinul necondiționat al fiului ei.

Ce spune Camelia Mitoșeru despre a doua operație pe creier pe care a suferit-o

După ce, în urmă cu patru ani, Camelia Mitoșeru a fost operată pe creier, actrița s-a întors pe patul de spital cu aceeași problemă. A fost și de data aceasta operată însă, după cum ea însăși spune, atât inteervenția, cât și recuperarea, au fost mai ușaore decât prima dată.

„Exact ca acum patru ani, când am mai fost operată, am fost din nou diagnosticată cu meningiom pe creier. E ca o pieliță, care crește pe creier, iar la câțiva ani se reface și trebuie îndepărtată.

De data asta, a fost însă mai ușor, a fost o operație cu laser, și nu mai durează atât de mult recuperarea, În plus, în aceeași zi, eram acasă, externată”, a mărturisit Camelia Mitoșeru, pentru Click!.

Cum își ajută Mihai Mitoșeru mama

Camelia Mitoșeru nu a fost nevoită să treacă prin această experiență înfiorătoare singură, căci fiul ei a fost mereu alături de ea. nu doar că și-a însoțit mama la spital, în ziua intervenției, dar o vizitează regulat și se asigură că nu-i lipsește nimic.

„Mihai a fost cu mine, la spital, iar după operație tot el m-a și adus acasă. Are mare grijă de mine, el îmi ia rețetele, îmi face cumpărăturile, tot ce îmi trebuie îmi aduce. El e sufletul meu. Îmi gătesc, fac economii, că viața e scumpă.

Dar, îi mulțumesc lui Dumnezeu că, pe lângă pensia de la stat, mai primesc jumătate din pensie și de la asociația actorilor. Toată viața am contribuit la pensie”, a mai spus Camelia Mitoșeru.

Cum s-a manifestat afecțiunea în cazul Cameliei Mitoșeru

Camelia Mitoșeru a fost pentru prima dată diganosticată cu această boală în februarie 2021. Simptomele pe care le-a manifestat atunci au fost unele ușoare care, în mod normal, nu ar trezi suspiciuni. Însă, din fericire, Camelia Mitoșeru și-a dat seama din timp că ceva nu mai este în regulă din punct de vedere al sănătății sale și a apelat la sprijin specializat.

„N-am avut niciun fel de simptom, nimic. Este o pieliță care crește pe creier și asta în timp poate să dea palpitații, complicații. Eu, într-adevăr, la un moment dat tot simțeam că o iau într-o parte și m-am speriat un pic, pentru că până atunci eram tonică, eram puternică, conduceam mașina, am plecat în cu mașina mea”, a declarat la vremea aceea actrița, pentru emisiunea „Viața fără filtru”.