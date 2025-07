O femeie a născut patru copii în aceeași zi, dar ani diferiți. Mama: „Am fost tristă că am ratat încă o petrecere de ziua lor, a treia pe care am pierdut-o din cauza travaliului”

O din a născut patru în aceeași dată, dar ani diferiți. Cel mai nou membru al familiei sale, un băiețel pe nume Kailowa, s-a născut recent, în momentul aniversării fraților mai mari, conform .

Patru copii

Nauzhae Drake este mama celor patru copii. Pe 7 iulie 2025, ea a adus pe lume al patrulea copil, un băiețel pe nume Kailowa, care s-a născut exact în aceeași zi ca și frații lui.

Nauzhae mai are trei copii: Kewan, născut în 2019, Na’Zaiyla, născută în 2021, și Khalan, născut în 2022. Toți au venit pe lume la data de 7 iulie.

„După ce l-am adus pe lume pe al patrulea copil, am fost complet uimită să realizez că toți copiii s-au născut în aceeași zi”, a declarat femeia.

„Am fost tristă că am ratat încă o petrecere de ziua lor, a treia pe care am pierdut-o din cauza travaliului, dar le-am promis că mă voi revanșa! Este ireal că toți împart aceeași zi de naștere – e ca și cum aș avea Crăciunul de două ori pe an. Este, pur și simplu, uimitor”, a adăugat femeia.

Niciuna dintre cele patru nașteri nu au fost induse medical: „Medicul meu nu a crezut că sarcinile nu au fost induse, dar a verificat fișa medicală și a văzut că toate nașterile au fost spontane. Asta înseamnă că travaliul a început de la sine”, a spus femeia.

Tot ea mărturisește că se simte binecuvântată, iar acesta este un dar de la Dumnezeu.