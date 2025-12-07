B1 Inregistrari!
Externe » O femeie a sărit de la etajul 10, cu gemenii ei de 3 ani în braţe

O femeie a sărit de la etajul 10, cu gemenii ei de 3 ani în braţe

Traian Avarvarei
07 dec. 2025, 20:52
Sursa foto simbol: Freepik

O femeie s-a aruncat în gol de la etajul 10, ținându-și în brațe gemenii în vârstă de 3 ani. Ea a murit, iar copiii sunt grav răniți. Tragedia a avut loc în Ciudad Lineal, un cartier liniștit din Madrid, Spania.

S-a aruncat de la etaj, cu gemenii în brațe

„Confirmăm decesul unei femei, care a căzut de la etajul 10 al unui bloc de pe strada Ricardo Ortiz. Doi copii de 3 ani au fost transportați la spitale diferite. Poliția anchetează cazul. Și poliția locală, și pompierii au fost mobilizați”, a transmis purtător de cuvânt al serviciului de ambulanță din Madrid.

Femeia e identificată în presă doar după numele Maria. Ea avea 48 de ani, scrie Mirror.

Medicii au transmis că starea unuia dintre gemeni e critică și există temeri că nu va supraviețui.

Familia se reunise cu o zi înainte pentru a sărbători ziua de naștere a gemenilor. Cu doar câteva ore înainte, Maria cumpărase cadouri pentru cei mici de la un magazin de lângă casă.

