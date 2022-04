O femeie care a scăpat din Mariupol a vorbit despre cele 45 de zile în care a fost blocată în oraș: „A fost ca și cum ai trăi într-un coșmar” / Rușii ar fi fost „surprinși” că ucrainenii nu se bucură de sosirea lor

Tatyana Burak a rezistat 45 de zile în Mariupol, , înainte să scape și să meargă alături de soțul său la Liov. Atât femeia, profesoară de limba engleză, cât și soțul său au fost răniți, iar locuința lor a fost bombardată și distrusă. Ea vorbit pentru despre experiența trăită în contextul invaziei ruse și spune că „a fost ca și cum ai trăi într-un coșmar”.

„A fost ca și cum ai trăi într-un coșmar”, a spus Tatyana Burak despre cele 45 de zile în care fost blocată în Mariupol

„A fost un vis oribil pe care mii de oameni îl visau în același timp și care nu avea sfârșit. Deci, am petrecut mult timp în spital deoarece am fost răniți chiar la începutul acestui violent atac rusesc și am fost duși de medicii noștri militari la spital și așa am simțit fiecare bombă, fiecare obuz care trecea prin orașul nostru”, a povestit Tatyana Burak.

Femeia spune că a știut încă din faza inițială a războiului că orașul Mariupol este „condamnat” și că trupele ruse l-au invadat gândindu-se că se află acolo pentru a-i „elibera” pentru ucraineni.

„Am înțeles că nu este nimic de așteptat, că orașul nostru era condamnat pentru că acești oameni au venit, după cum spuneau ei, să `ne elibereze`. Nu știau de ce anume ne vor elibera, dar au spus că suferim și că au venit să ne elibereze. Ne-au eliberat de casele noastre, de locurile noastre de muncă, de posesiunile tuturor vieților noastre, de istoria familiei noastre. Au eliberat multe mii de oameni de viețile lor. Ei pur și simplu – nu știu. Par să fie pur și simplu nebuni”, a adăugat profesoara ucraineană.

Burak susține că a fost întrebată de soldați dacă se bucură de sosirea lor și că aceștia au fost „surprinși” că populația ucraineană nu s-a arătat încântată. Ea a povestit că atunci când a încercat să le spună că locuințele ucrainene sunt distruse de obuzele, tancurile și bombele rusești, i s-a răspuns sec: „Okay. Asta e okay. Vom restaura totul în două luni. Iar orașul vostru va fi cu atât mai bine”.

„Deci pur și simplu nu au înțeles ce fac, sau au făcut-o în mod deliberat doar pentru că au vrut să omoare pe toată lumea”, a continuat Tatyana Burak.