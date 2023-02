O femeie care are 7 copii a născut cvintupleţi: „Era mai probabil să câştigăm la loterie” (FOTO)

O femeie britanico-poloneză, care avea deja şapte copii, a născut încă cinci la un spital din Craciova, sudul Poloniei. Copiii au venit pe lume la 29 de săptămâni şi necesită asistenţă respiratorie. Mama a spus că se simte „mai bine decât se aştepta” după o astfel de sarcină, informează AFP.

Dominika Clarke avea deja șapte copii cu vârste între 10 luni și 12 ani și a rămas iar însărcinată.

I already had seven kids including two sets of twins then gave birth to quintuplets – we were only trying for one more –

— THELAPDROP (@thelapdrop)