Cum s-a schimbat viața lui Fulgy, fiul Clejanilor, după ce a părăsit România? Tânărul este student la o universitate din Dubai

După ultimele provocări traversate în țară, Fulgy de la Clejani a decis să lase tot ce avea în România și să se mute în Dubai. Odată cu această decizie, viața artistului s-a schimbat la 180 de grade. Acesta este student la una dintre cele mai prestigioase universități de media din lume, SAE Dubai, și are planuri mari pentru viitor.

„De când am plecat din România am reușit! M-am înscris la cea mai mare de media din lume, SAE Dubai, studiez ingineria de sunet până în 2027 pentru a obține licența în audio. Anul 1 l-am terminat cu distincție înaltă, iar pentru acest fapt am intrat în atenția tuturor. Sunt în anul 2. Am terminat anul 1 cu High Distinction, nota maximă, și asta m-a adus direct în atenția unor branduri internaționale cu care universitatea colaborează”, a spus Fulgy, pentru .

Tânărul a fost contactat recent de una dintre cele mai mari companii de electronice din lume, care i-au propus acestuia o colaboare.

„De curând am fost contactat de una dintre cele mai mari companii de electronice din lume prin agenția de marketing a universității. Această companie caută studenți buni pe audio pentru o colaborare ca brand ambassador și da, e oficial, puteți vedea asta și pe paginile mele de socializare”, a declarat fiul Clejanilor.

Unde vrea să se mute Fulgy după terminarea studiilor

După finalizarea studiilor în Dubai, tânărul ia în calcul să se mute în America, mai exact în Miami. Acesta își dorește să se specializeze pe crearea de coloane sonore pentru film și consideră că cultura americană, precum și cunoștințele sale care locuiesc în SUA, îl vor ajuta să își construiască o carieră peste Ocean.

„Ce urmează? Proiecte mari, internaționale, și un scop clar (visul meu): să pun România pe harta muzicii globale și să aduc un Grammy acasă. Mă gândesc, după ce termin studiile, să plec în Miami. Am niște contacte acolo din industrie, , Michael de la Pixel, Hollywood Vampires, cărora le-am cântat când au avut concert la noi și au purtat haina tradițională primită cadou de la tatăl meu. Și, datorită culturii americane, în urma discuțiilor cu directorul universității la care studiez, chiar el m-a sfătuit pentru SUA, pentru că la Hollywood a apărut arta, iar cultura e mult mai avantajoasă pentru tinere talente. […] Eu o să mă specializez în anul 3 pe post-producție, foley și crearea pentru coloane sonore de film”, a spus Fulgy.

„Oriunde vor vrea părinții mei să îmbătrânească, acolo le voi cumpăra”

Viața lui Fulgy a luat o turnură pozitivă de când a plecat din țară, iar acesta recunoaște că s-a bucurat de sprijinul constant al familiei sale. Acesta plănuiește să obțină o viză de rezidență de 10 ani în Dubai și să le asigure părinților lui o bătrânețe lipsită de griji.

„Nu sunt însurat, n-am copii, iar noi, ca familie, am fost și suntem prezenți unii pentru ceilalți. Ei se bucură pentru mine. Voi obține Golden Visa, rezidență în Dubai pe 10 ani, datorită notelor, și e posibil ca și familia mea să primească automat. Oriunde vor vrea părinții mei să îmbătrânească, acolo le voi cumpăra. Am spus tot timpul că voi reuși, era inevitabil”, a mai spus Fulgy.