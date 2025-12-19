B1 Inregistrari!
Ana Beatrice
19 dec. 2025, 21:40
Sursa Foto: Captură Video/ Instagram - @guinnessworldrecords
Cuprins
  1. Cum a reușit să creeze cea mai înaltă perucă din lume
  2. Cât de dificil a fost întregul proces de realizare a perucii
  3. Ce înseamnă pentru Helen Williams recordurile pe care le-a doborât

O femeie din Nigeria a reușit să uimească din nou lumea cu o performanță spectaculoasă. Helen Williams a intrat în Cartea Recordurilor după ce a realizat cea mai înaltă perucă din lume. Aceasta ajunge la impresionanta înălțime de 15,37 metri și depășește chiar și o clădire cu trei etaje.

Nu este primul ei succes, deoarece anterior a doborât recordul pentru cea mai lungă perucă realizată manual, care măsoară 351,28 metri. De asemenea, a obținut și recordul pentru cea mai lată perucă, cu o lățime impresionantă de 3,65 metri. Prin această nouă creație, își îmbogățește colecția de realizări impresionante. În același timp, își demonstrează din nou talentul, creativitatea și ambiția care au consacrat-o la nivel mondial.

Cum a reușit să creeze cea mai înaltă perucă din lume

Peruca pare să eclipseze complet clădirea în fața căreia Helen a ales să pozeze. „Nu cred că mă voi opri vreodată din a doborî recorduri”, a declarat Helen pentru Cartea Recordurilor Guinness.

„A obține un record este ca și cum ai urca un munte. Drumul este greu și plin de provocări, dar priveliștea de la vârf este uluitoare. Am demonstrat că nimic nu este imposibil”, a transmis ea.

Femeia este o adevărată specialistă în realizarea perucilor, însă a recunoscut că această creație a fost cea mai dificilă pe care a realizat-o vreodată.

„Înainte de încercarea oficială, am făcut un test și, sincer, acesta a eșuat. Să fac peruca să stea în picioare a fost extrem de dificil. Am luat-o de la capăt. A trebuit să o reproiectez. În cele din urmă, am găsit metoda potrivită, iar totul a decurs perfect”, a spus Helen.

Cât de dificil a fost întregul proces de realizare a perucii

Helen Williams a folosit nu mai puțin de 250 de pachete de păr sintetic pentru a crea această perucă uimitoare. Investiția a depășit 3 milioane de Naira, echivalentul a aproximativ 2.066 de dolari.

Realizarea perucii a durat două săptămâni intense, pline de muncă și atenție la detalii. În acest timp, femeia s-a confruntat cu numeroase provocări.

„Cea mai lungă perucă a fost cea mai ușoară dintre toate, ca realizatoare de peruci, însă cel mai tehnic și mai dificil record a fost cel pentru cea mai înaltă perucă. Provocarea a fost uriașă din cauza construcției structurii care să susțină peruca, aceasta fiind extrem de dificil de realizat”, a declarat ea.

Ce înseamnă pentru Helen Williams recordurile pe care le-a doborât

Helen nu se rezumă doar la recordurile legate de peruci uriașe. Ea deține și titlul pentru cele mai multe agrafe aplicate pe o perucă în doar 30 de secunde, reușind nu mai puțin de 94. În plus, a obținut și recordul pentru cele mai multe agrafe prinse direct pe cap în același interval de timp, atingând performanța impresionantă de 97.

„Fiecare record reprezintă o luptă pe care am purtat-o împotriva îndoielii, fricii și limitelor”, a mărturisit ea. „Recordurile îmi amintesc că, dacă nu renunți, orice este posibil”, a mai precizat Helen.

