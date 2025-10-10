B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » O femeie a fost ucisă de propriul soț, după ce acesta a văzut mesaje de la un alt bărbat pe telefonul ei

O femeie a fost ucisă de propriul soț, după ce acesta a văzut mesaje de la un alt bărbat pe telefonul ei

Selen Osmanoglu
10 oct. 2025, 08:46
O femeie a fost ucisă de propriul soț, după ce acesta a văzut mesaje de la un alt bărbat pe telefonul ei
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Ce au făcut polițiștii
  3. 12 noiembrie

Un soț, Alan Wang, și-a omorât soția, Hongyan Yang, după ce a văzut mesajele de la un alt bărbat pe telefonul acesteia.

Ce s-a întâmplat

Bărbatul este acuzat de crimă de gradul I după ce și-a lovit soția în repetate rânduri. Rănile provocate au dus la moartea femeii.

Totul a început în momentul în care Alan Wang, în vârstă de 61 de ani, a văzut mesajele de pe telefonul soției în vârstă de 35 de ani. Erau de la un alt bărbat.

Wang a fost acaparat de furie și a început să o lovească pe femeie atât de tare încât aceasta a încetat să respire. O rudă a cuplului a sunat la serviciile de urgență.

Ce au făcut polițiștii

Hongyan a fost dusă de urgență la spitalul din Naperville, Illnois. Acolo ea a fost declarată moartă, conform Mirror.

Wang a fost arestat în timpul unei anchete ulterioare a poliției și, ieri, un juriu l-a condamnat pe bărbat pentru crimă. El a negat acuzația, dar a fost găsit vinovat după procesul de patru zile din Naperville.

O autopsie a confirmat că Yang a murit ca urmare a unui traumatism contondent de la atac, au spus jurații. Membrii familiei au depus mărturie și în timpul procesului, inclusiv detalii despre căsătoria cuplului.

12 noiembrie

Wang va fi condamnat la data de 12 noiembrie, la aceeași instanță. El a fost acuzat inițial de agresiune domestică agravată, dar aceste capete de acuzare s-au schimbat după moartea doamnei Yang.

Ea a fost una dintre cele 1.364 de femei care și-au pierdut viața din cauza violenței domestice în 2020 numai în SUA, arată statisticile.

„Aceste femei nu sunt doar o statistică, dar erau mame, fiice și surori, fiecare având o viață plină în față. Moartea lor tragică ne amintește că avem un drum lung de parcurs în prevenirea violenței domestice”, a declarat Bob Berlin, procurorul de stat al comitatului DuPage, după condamnarea lui Wang.

Tags:
Citește și...
Surpriză uriașă înainte de a se afla câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace. Donald Trump, detronat de o femeie. Un nume ignorat de casele de pariuri a crescut spectaculos
Externe
Surpriză uriașă înainte de a se afla câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace. Donald Trump, detronat de o femeie. Un nume ignorat de casele de pariuri a crescut spectaculos
O femeie a fost lovită de mașină, aruncată pe capotă, apoi călcată: „Rănile mele au fost ca o tortură”. Cum i s-a schimbat viața un an mai târziu
Externe
O femeie a fost lovită de mașină, aruncată pe capotă, apoi călcată: „Rănile mele au fost ca o tortură”. Cum i s-a schimbat viața un an mai târziu
Kiev: Incendii și pene de curent, în urma unui atac rusesc cu drone
Externe
Kiev: Incendii și pene de curent, în urma unui atac rusesc cu drone
Tentativă de atac terorist în Belgia. Premierul Bart De Wever a fost una dintre ținte
Externe
Tentativă de atac terorist în Belgia. Premierul Bart De Wever a fost una dintre ținte
Trump continuă lupta cu presa. A jignit o reporteriță chiar în timpul unei conferințe de presă: „Una dintre cele mai slabe jurnaliste”
Externe
Trump continuă lupta cu presa. A jignit o reporteriță chiar în timpul unei conferințe de presă: „Una dintre cele mai slabe jurnaliste”
Taxă pe colete în Grecia. De ce vrea statul să impună o taxă similară cu cea din România
Externe
Taxă pe colete în Grecia. De ce vrea statul să impună o taxă similară cu cea din România
Șansele lui Donald Trump la Premiul Nobel pentru pace. Ce cote sunt la casele de pariuri
Externe
Șansele lui Donald Trump la Premiul Nobel pentru pace. Ce cote sunt la casele de pariuri
Papa Leon, apel către jurnaliști: Gata cu clickbait-ul. Cu ce problemă crede că se confruntă omenirea când vine vorba de informare
Externe
Papa Leon, apel către jurnaliști: Gata cu clickbait-ul. Cu ce problemă crede că se confruntă omenirea când vine vorba de informare
De la second-hand, la avere. A cumpărat un ceas ieftin și apoi a descoperit surpriza vieții: „Un jackpot absolut”. Cât valorează, de fapt
Externe
De la second-hand, la avere. A cumpărat un ceas ieftin și apoi a descoperit surpriza vieții: „Un jackpot absolut”. Cât valorează, de fapt
Ofertă de nerefuzat pentru Donald Trump. Zelenski vrea rachete în schimbul nominalizării la Nobel
Externe
Ofertă de nerefuzat pentru Donald Trump. Zelenski vrea rachete în schimbul nominalizării la Nobel
Ultima oră
11:32 - Un polițist beat a spart ușa unei locuințe cu capul. Ce s-a întâmplat ulterior
11:16 - Surpriză uriașă înainte de a se afla câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace. Donald Trump, detronat de o femeie. Un nume ignorat de casele de pariuri a crescut spectaculos
11:04 - Fosta iubită a lui Cătălin Botezatu nu mai rabdă! Acuzații grave la adresa designerului: „M-a ținut în umbră. Mi-a restricționat joburile”
10:39 - Emisiunea „MasterChef”, criticată de un celebru bucătar: „Nu mă uit la un show culinar ci la unul de stand-up comedy prost regizat”
10:37 - Viktor Orban, după ce a cântat „Nu plecăm de aici”, la Cluj: Ungaria este interesată de succesul economiei României
10:29 - „Școala Altfel” împarte părinții în două tabere. Costurile activităților pot ajunge și la 6.000 de euro. Ce spun oamenii din Educație
10:12 - O femeie a fost lovită de mașină, aruncată pe capotă, apoi călcată: „Rănile mele au fost ca o tortură”. Cum i s-a schimbat viața un an mai târziu
10:04 - Viktor Orban, petrecere cu lăutari în centrul Clujului. Momentul în care premierul Ungariei a cântat „Nu plecăm de aici” (VIDEO)
09:45 - Caz șocant la o clinică privată! O polițistă a murit la scurt timp după ce a născut. Unitatea medicală nu are secție ATI!
09:30 - Ce secret important a ieșit la iveală, abia acum, după moartea lui Marius Keseri, toboșarul trupei Direcția 5