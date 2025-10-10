Un soț, Alan Wang, și-a omorât , Hongyan Yang, după ce a văzut mesajele de la un alt bărbat pe telefonul acesteia.

Ce s-a întâmplat

Bărbatul este acuzat de crimă de gradul I după ce și-a lovit soția în repetate rânduri. Rănile provocate au dus la moartea femeii.

Totul a început în momentul în care Alan Wang, în vârstă de 61 de ani, a văzut mesajele de pe telefonul soției în vârstă de 35 de ani. Erau de la un alt bărbat.

Wang a fost acaparat de furie și a început să o lovească pe femeie atât de tare încât aceasta a încetat să respire. O rudă a cuplului a sunat la serviciile de urgență.

Ce au făcut polițiștii

Hongyan a fost dusă de urgență la spitalul din Naperville, Illnois. Acolo ea a fost declarată moartă, conform .

Wang a fost arestat în timpul unei anchete ulterioare a poliției și, ieri, un juriu l-a condamnat pe bărbat pentru crimă. El a negat acuzația, dar a fost găsit vinovat după procesul de patru zile din Naperville.

O autopsie a confirmat că Yang a murit ca urmare a unui traumatism contondent de la atac, au spus jurații. Membrii familiei au depus mărturie și în timpul procesului, inclusiv detalii despre căsătoria cuplului.

12 noiembrie

Wang va fi condamnat la data de 12 noiembrie, la aceeași instanță. El a fost acuzat inițial de agresiune domestică agravată, dar aceste capete de acuzare s-au schimbat după moartea doamnei Yang.

Ea a fost una dintre cele 1.364 de femei care și-au pierdut viața din cauza violenței domestice în 2020 numai în SUA, arată statisticile.

„Aceste femei nu sunt doar o statistică, dar erau mame, fiice și surori, fiecare având o viață plină în față. Moartea lor tragică ne amintește că avem un drum lung de parcurs în prevenirea violenței domestice”, a declarat Bob Berlin, procurorul de stat al comitatului DuPage, după condamnarea lui Wang.