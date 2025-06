O fetiță ucraineană refugiată în Israel pentru tratament contra leucemiei a fost ucisă de rachetele Iranului (FOTO)

O fetiță ucraineană de 7 ani, izgonită în Israel de războiul declanșat de Rusia asupra țării sale, a murit într-un cu rachete al Iranului, unul dintre Nastya Borik se afla în orașul Bat Yam, la sud de Tel Aviv, și primea tratament împotriva leucemiei. Fata a murit împreună cu patru membri ai familiei sale. Tatăl ei luptă pe frontul din Ucraina.

Povestea Nastyei a fost făcută publică chiar de președintele israelian Isaac Herzog:

Seven-year-old Ukrainian girl, Nastia Borik, came to Israel from Odessa to receive life-saving treatment at one Israel’s best hospitals.

She came seeking life.

Instead, she was murdered — along with her mother Maria, her young cousins Konstantin and Ilya, and her grandmother…

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog)