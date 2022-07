O lunetistă din cadrul Forțelor Armate ucrainene a devenit celebră pe internet: Cum arată Lara Croft (FOTO)

Alexandra Samsonova, lunetistă în armata ucraineană, a fost supranumită Lara Croft la începutul războiului, deoarece , fapt care a făcut-o celebră pe internet.

Tânăra a acordat un interviu pentru revista ELLE, în care a vorbit despre cum a decis să intre în acest război, cât și despre cum o tratează militarii bărbaţi pe frontul de luptă.

Lunetista de 23 de ani a devenit celebră pe internet

în avans pentru ziua de 24 februarie și a mărturisit că aștepta această zi.

„Nu a trebuit să iau decizia de a merge la război, nu am avut de ales. Am studiat mult timp și, oricât de cinic ar suna, așteptam asta. Cu cât începem mai devreme, cu cât terminăm mai repede”, a declarat Alexandra.

Tânăra a recunoscut că în armată s-a simțit discriminată din cauza sexului său, dar înțelege acest lucru.

„Am avut noroc cu ultima unitate, din prima zi am fost tratat bine acolo. Dar până pe 24 am lucrat cu diferite batalioane în care m-am confruntat cu discriminări de gen. O tratez normal, pentru că înțeleg motivele unor astfel de manifestări. În Ucraina, într-adevăr există excepții sub forma femeilor militare care își desfășoară munca pe picior de egalitate cu bărbații”, a adăugat aceasta, în interviul pentru .

De asemenea, Alexandra Samsonova susține că viața ei se va schimba pentru totdeauna după război.

„Fie că vreau sau nu, multe lucruri se vor schimba după război. Reacțiile mele, viziunea asupra lumii în general și percepția asupra vieții. Știu sigur că voi începe să apreciez și mai mult fiecare moment alături de prieteni și cei dragi și faptul că sunt în viață”, a mai adăugat lunetista.