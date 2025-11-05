B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Mănăstire veche de patru secole, vândută la prețul unei pizza. Ce planuri are noul proprietar cu clădirea

B1.ro
05 nov. 2025, 14:34
Sursă foto simbol: Freepik/ @wirestock
Cuprins
  1. În ce urmează să fie transformată mănăstirea din Belarus
  2. De ce au ajuns autoritățile din Belarus să vândă o mănăstire pentru doar 11 euro 
  3. O mănăstire vândută la prețul unei mese, simbolul unei probleme mai profunde din Belarus 

O mănăstire din orașul Dubrouna, Belarus, veche de peste 400 de ani, a fost vândută la un preț simbolic de doar 44 de ruble belaruse și 10 copeici – echivalentul a aproximativ 11 euro. Clădirea istorică, cândva locuită de călugări, urmează să prindă o nouă viață sub noul patronat. 

În ce urmează să fie transformată mănăstirea din Belarus

Mănăstirea Bernardină din Dubrouna, un oraș cu aproximativ 8.600 de locuitori, are o istorie bogată. Fondată în 1630 de Mikołaj Hlebowicz, de un oficial din vremea regelui Sigismund al III-lea Vasa, aceasta a fost un important centru religios și cultural. De-a lungul secolelor, clădirea a fost martora numeroaselor evenimente istorice, inclusiv incendii, relatează Bild.

După Revolta din Noiembrie din 1830, mănăstirea a fost preluată de autorități. În perioada sovietică, a fost transformată în școală, dar odată cu trecerea timpului, clădirea a fost abandonată și a ajuns în ruină.

Acum, monumentul se pregătește să prindă din nou viață. După renovare și restaurare, va fi o clinică stomatologică de lux.

De ce au ajuns autoritățile din Belarus să vândă o mănăstire pentru doar 11 euro 

Autoritățile locale au încercat în repetate rânduri să vândă mănăstirea, dar fără succes. Inițial, clădirea a fost scoasă la licitație cu un preț de pornire de aproximativ 94.000 de eruo. Însă, lipsa de interes a dus la o reducere masivă.

Prețul simbolic a stârnit interesul unei companii din domeniul stomatologic. Aceasta din urmă a cumpărat clădirea clasată drept patrimoniu istoric și cultural. Odată cu achiziția construcției, cumpărătorul a primit și un teren de 2.700 de metri pătrați.

După finalizarea restaurării, investitorii intenționează să transforme fosta mănăstire într-o clinică stomatologică modernă, capabilă să atragă pacienți din întreaga regiune. Autoritățile locale speră ca proiectul să aducă un impuls economic și turistic zonei.

O mănăstire vândută la prețul unei mese, simbolul unei probleme mai profunde din Belarus 

Cazul mănăstirii din Dubrouna nu este unul singular. În Belarus, zeci de clădiri vechi și abandonate sunt vândute la prețuri extrem de mici. Pe platforma de licitații de stat pot fi găsite școli dezafectate, grădinițe, depozite, centre comunitare și chiar un turn de apă în regiunea Grodno.

Însă, aceste oferte bizare reflectă o problemă mult mai profundă. Mare parte dintre clădirile istorice se află într-o stare avansată de degradare, iar întreținerea lor depășește posibilitățile autorităților. Pentru a le salva de la distrugere completă, statul le scoate la vânzare pentru prețuri simbolice, sperând că investitorii privați le vor reda viață.

