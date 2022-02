O mare prezentatoare din SUA șochează: „Holocaustul nu a fost despre rasă” (VIDEO)

Whoopi Goldberg se confruntă cu o reacție dură pe internet după ce ea a spus într-un talk show din SUA că Holocaustul „nu a fost despre rasă”, conform BBC.

Actrița și personalitatea de televiziune a spus la emisiunea The View că genocidul nazist al evreilor a implicat „două grupuri de oameni albi”.

Criticii au subliniat că Hitler însuși și-a exprimat ura față de evrei în termeni rasiali. Ea și-a cerut scuze mai târziu.

Firul discuției în cadrul emisiunii

Goldberg, o actriță în vârstă de 66 de ani, câștigătoare a premiului Oscar, care prezintă The View din 2007, le-a spus co-gazdelor ei: „Holocaustul nu este despre rasă. Nu, nu este despre rasă.”

Co-gazda Joy Behar a subliniat că naziștii au spus că evreii sunt o rasă diferită.

Goldberg a spus: „Dar nu este vorba despre rasă. Nu este vorba. Este despre inumanitatea omului față de alt om”.

Days like these I wish @MeghanMcCain was still on the View to call @WhoopiGoldberg for this BS.

„Dar este vorba despre supremația albă”, a răspuns co-gazda Ana Navarro. „Este vorba de a merge după evrei și romi”.

„Dar acestea sunt două grupuri albe de oameni”, a replicat Goldberg.

Co-gazda Sara Haines a subliniat că naziștii „nu i-au văzut drept albi”.

Goldberg a continuat: „Dar ați ratat ideea! Așa se tratează oamenii unii pe alții. Este o problemă”.

Criticii au criticat emisiunea pentru dezinformare periculoasă

Jonathan Greenblatt, liderul Ligii Anti-Defăimare a scris pe Twitter: „Nu @WhoopiGoldberg, #Holocaustul a fost despre anihilarea sistematică de către naziști a poporului evreu – pe care ei îl considerau o rasă inferioară.”

„I-au dezumanizat și au folosit această propagandă rasistă pentru a justifica sacrificarea a șase milioane de evrei. Denaturarea Holocaustului este periculoasă”.

Meghan McCain, o fostă co-gazdă a The View, a postat pe Twitter: „Antisemitismul este un cancer și o otravă care este din ce în ce mai scuzată în cultura și televiziunea noastră”.

Antisemitism is a cancer and a poison that is increasingly excused in our culture and television – and permeates spaces that should shock us all.

Comentatorul conservator Ben Shapiro a postat pe Twitter un citat din liderul nazist Adolf Hitler, care a scris în Mein Kampf: „Nu se bazează însăși existența lor pe o mare minciună, și anume că sunt o comunitate religioasă, în timp ce în realitate sunt o rasă?”

The intersectional argument is that Jews are white people, and that Jews are disproportionately successful thanks to „white supremacy." Because racism is „animus plus power," and Jews are powerful because they are white, anti-Semitism from non-white supremacists isn't bigotry.

Muzeul Holocaustului din SUA a scris: „Rasismul a fost esențial pentru ideologia nazistă. Evreii nu erau definiți de religie, ci de rasă. Credințele rasiste naziste au alimentat genocidul și crimele în masă”.

Pe fondul criticilor tot mai mari, Goldberg și-a cerut ulterior scuze.

„În emisiunea de astăzi, am spus că Holocaustul „nu este despre rasă, ci despre inumanitatea omului față de om”. Ar fi trebuit să spun că este vorba despre ambele”, a scris Goldberg într-o postare pe Twitter.

„Poporul evreu din întreaga lume a avut întotdeauna sprijinul meu și nu va renunța niciodată să îl ofer. Îmi pare rău pentru durerea pe care am cauzat-o”, a adăugat ea.