O mașină a intrat în mulțime în fața unui club din Los Angeles. Cel puțin 31 de persoane au fost rănite, unele în stare critică (FOTO)

Cel puțin 31 de persoane au fost rănite sâmbătă dimineață, după ce o mașină a intrat în mulțime în fața unui club de noapte de pe bulevardul Santa Monica, în cartierul East Hollywood din Los Angeles, relatează CNN, citat de .

Departamentul de Pompieri din Los Angeles a anunțat că a îngrijit peste 20 de persoane, dintre care patru sau cinci se află în stare critică. Între opt și zece persoane sunt în stare gravă, iar alte 10-15 sunt în condiție stabilă.

Pe rețelele sociale au fost distribuite imagini cu zeci de pompieri și polițiști prezenți la fața locului. Rămășițele unei mașini gri au fost surprinse pe trotuar, în fața clubului Vermont, unde se puteau observa și multe alte resturi.

