O mașină a intrat în mulțimea care sărbătorea victoria lui Liverpool (VIDEO)

Un bărbat a fost reținut de polițiștii britanici după ce a intrat cu mașina în mai multe persoane care sărbătoreau pe stradă titlul obţinut de Liverpool în Premier League, scrie presa locală.

„Am fost contactaţi puţin după ora 18:00, în urma rapoartelor că o maşină a intrat în coliziune cu mai mulţi pietoni pe Water Street. Maşina s-a oprit acolo şi un bărbat a fost reţinut. Medicii sunt la faţa locului”, a transmis un purtător de cuvânt al Poliţiei.

Mai multe persoane au fost transportate la spital.

La fața locului au ajuns și forțele speciale.

