O mașină a intrat în mulțimea dintr-o stație de autobuz, în Ierusalim. Premierul Benjamin Netanyahu a catalogat incidentul drept un atac terorist (VIDEO)

Un șofer a intrat vineri cu mașina într-o stație de autobuz din Ierusalim. Bilanțul indică două persoane ucise, printre care și un copil, și mai mulți răniți. Premierul Benjamin Netanyahu a catalogat incidentul drept un atac terorist.

Poliția a declarat că șoferul a fost „neutralizat”, dar nu a fost confirmat imediat că acesta a fost ucis, scrie .

Șoferul ar fi fost împușcat de un civil înarmat înainte de sosirea unui ofițer de poliție care a tras și el în mașină.

Un student care a fost la fața locului a spus: „Timp de aproximativ un minut, mai multe persoane cu arme au stat în jurul vehiculului și au arătat către șofer, dar nu au împușcat. Șoferul a făcut un semn cu mâinile ca și cum ar fi spus „nu, . La un moment dat, cineva a aruncat cu o piatră mare în vehicul, atacatorul s-a mișcat și toată lumea a tras în el”.

Imaginile care au circulat pe rețelele de socializare arată o mașină albastră care s-a izbit de un stâlp în fața stației de autobuz din zona Ramot, o parte a Ierusalimului care a fost anexată de Israel după războiul din 1967 din Orientul Mijlociu.

