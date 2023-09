O nouă teorie în legătură cu incendiile din Canada: „Au fost declanșate în mod intenționat de către ecologiști”

În ultima perioadă, în Canada , motiv pentru care aproximativ 25.000 de persoane au fost nevoite să își părăsească locuințele.

Milioane de oameni din America de Nord , fumul acoperind zone extinse din Ontario și Quebec. Ceața portocalie provocată din cauza incendiilor s-a așternut peste o mare parte din nord-estul SUA.

„Pariez că o bună parte din incendiile de pădure au fost declanşate de terorişti verzi pentru a da un impuls campaniei lor de schimbări climatice”, a scris Maxime Bernier, fost ministru de Externe al Canadei. El a devenit lider al unui partid de extremă dreaptă.

I bet a good portion of the wildfires raging across the country were started by green terrorists who want to give their climate change campaign a little boost.

The far left are experts at inventing and creating crises that they can then exploit.

