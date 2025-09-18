A murit un actor din cunoscutul „Grey’s Anatomy”, la vârsta de 46 de ani, după ce a fost grav rănit într-un . El s-a izbit, cu mașina pe care o conducea, într-un alt vehicul, care venea pe contrasens.

A murit actorul Brad Everett Young

Actorul și fotograful de celebrități Brad Everett Young a murit în urma unui accident grav de circulație, care a avut loc în Los Angeles. El a fost implicat într-un eveniment rutier foarte grav, duminică, pe 14 septembrie. A murit din cauza rănilor pe care le-a căpătat, publicistul său, Paul Christensen, pentru .

„Pasiunea lui Brad pentru artă și pentru oamenii din spatele ei era de neegalat. El și-a trăit misiunea de a menține creativitatea vie, iar moștenirea lui va continua prin Dream Loud Official”, a transmis Paul Christensen.

Mașina în care se afla actorul, care a avut un rol și în distribuția serialului de televiziune „Grey’s Anatomy”, s-a izbit cu un alt vehicul care venea pe contrasens. Brad Everett Young, în vârstă de 46 ani, conducea singur pe autostrada 134, duminică seara târziu, după ce văzuse un film, potrivit The Hollywood Reporter.

Young a murit la fața locului, în urma impactului, în vreme ce șoferul celuilalt autovehicul a supraviețuit și a fost internat pentru îngrijiri medicale la spital.

Cine a fost Brad Everett Young

Brad Everett Young s-a născut pe 24 iulie 1979, în Danville, Virginia. El a fost copilul mijlociu dintr-o familie cu trei copii. După ce a absolvit Liceul Chatham și Universitatea Averett, unde a activat ca scriitor, fotograf și grafician pentru ziarele și revistele școlare, a venit la Los Angeles. Inițial, intenția sa a fost de a urma studiile unei facultăți de medicină

Și-a schimbat planurile odată ce a pășit în Cetatea Filmului de la Hollywood și a decis să se dedice actoriei. După ce a participat la o audiție pentru un serial de televiziune și a obținut rolul, a decis să se înscrie la o școală de actorie.

„L.A. era locul în care puteam lua aceste decizii, având în vedere toate oportunitățile de muncă pe care le oferea orașul. (…) În prima lună petrecută aici, am participat la prima mea audiție pentru un serial TV, am obținut rolul, m-am înscris în Screen Actors Guild, iar restul este istorie. M-am îndrăgostit complet de tot ce ține de această meserie, de călătoria și de puterea necesare pentru a realiza ceea ce îți dorești în ea”, declara el într-un interviu din 2015.

A murit un susținător al culturii în școli

În cariera sa de actor, Brad Everett Young a apărut în mai multe seriale de televiziune, încă din 1999. A avut apariții în „Forever”, „Boy Meets World” sau „Felicity”. De asemenea, a putut fi urmărit în „Beverly Hills, 90210”, „The Practice”, „Charlie’s Angels” și „Grey’s Anatomy”.

Actorul a jucat și într-o serie de lung-metraje, având în palmares mai multe filme precum „Rumor Has It…”, „Austin Powers in Goldmember”, „The Artist” și, mai recent, în „Dr. Jekyll and Mr. Hyde” (2017).

Brad Everett Young era și un cunoscut fotograf de vedete cu peste două milioane de urmăritori pe Instagram, unde a prezentat o parte din fotografiile pe care le-a realizat. A fost o prezență constantă pe covorul roșu de la Hollywood, fiind prezent la premiere, gale și ceremonii de decernare a premiilor. Portofoliul includea proiecte sau ședințe foto pentru „The Hollywood Reporter”, „Vanity Fair”, „Vogue”, „Elle”, „Harper’s Bazaar”, „People, Variety” și alte publicații.

Young a fondat, de asemenea, Dream Loud Official, o inițiativă populară dedicată susținerii programelor de muzică și artă în școlile din SUA. Scopul său era să inspire elevii, profesorii și artiștii și să reamintească comunităților că „creativitatea nu este un lux, ci o parte esențială a educației”.