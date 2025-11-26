O pensionară a fost păcălită printr-o escrocherie online. Femeia din Elveția a crezut că stă de vorbă chiar cu celebrul Brad Pitt. Aceasta a ajuns să trimită, în mai multe tranșe, aproape 107.000 de euro persoanei care pretindea că este . Abia după ce banii au dispărut, și-a dat seama că totul fusese o minciună bine pusă la punct.

Cum a ajuns pensionara să creadă că trăiește o poveste de iubire cu Brad Pitt

Femeia a fost abordată pe Instagram, în mai 2024, de o persoană care pretindea că este managerul lui Brad Pitt. Așa-zisul reprezentant i-a cerut permisiunea să o „pună în legătură” cu celebrul actor, iar de aici totul a evoluat rapid într-o falsă poveste de iubire.

Victima spune că impostorul i-a declarat foarte repede că o iubește. „Într-o zi, m-a făcut să cred că e îndrăgostit de mine”, a povestit ea. Mesajele au devenit tot mai siropoase, cu declarații precum: „Dragostea mea, ești totul pentru mine acum și pentru totdeauna.”

Când au stabilit să se întâlnească, i-a cerut suma de 50.000 de dolari. Deși inițial a refuzat, femeia a cedat și a trimis banii în două tranșe, fără ca întâlnirea să aibă loc. Minciunile au continuat, la fel și solicitările de bani. Escrocul a convins-o să meargă în Los Angeles, promițându-i că o va vedea acolo. Ea a așteptat aproape trei săptămâni într-un hotel și a mai trimis încă 20.000 de dolari, potrivit .

Cum a descoperit femeia că nu era singura victimă

La întoarcerea în Elveția, femeia a descoperit că într-un astfel de mod. A aflat povestea lui Anne, o franțuzoaică de 53 de ani, care pierduse nu mai puțin de 830.000 de euro, tot în fața unui impostor care se dădea drept Brad Pitt.

Într-un interviu acordat emisiunii Sept à Huit în ianuarie 2025, Anne mărturisea revoltată: „Nu am făcut rău nimănui în viața mea. Acești oameni merită iadul.”

Șocată de amploarea înșelătoriei, pensionara a mers imediat la poliție și a depus plângere. A angajat chiar și un detectiv privat, în speranța că își va identifica escrocul sau grupul din spatele fraudei. Rămasă cu un gust amar și multe întrebări, singura ei întrebare a fost: „Cum am putut să fiu păcălită în halul ăsta?”