Brad Pitt, gafă ciudată în văzul tuturor. Ce a putut să facă celebrul actor

Ana Maria
10 sept. 2025, 20:59
Sursa foto: Hepta / @Ferrari Press Agency / NBC

Este un actor de primă clasă, dar Brad Pitt are și el momentele lui stânjenitoare, la fel ca noi toți.

Cuprins:

  • Cum a fost surprins Brad Pitt, ce gafă a făcut
  • Câți ani au trecut de când Pitt l-a interpretat ultima dată pe Cliff în „Once Upon a Time in Hollywood”
  • Cine va mai face parte din distribuția filmului în care va juca Brad Pitt
  • Prin ce tragedie a trecut, de curând, Brad Pitt

Cum a fost surprins Brad Pitt, ce gafă a făcut

Superstarul, în vârstă de 61 de ani, a fost surprins și fotografiat în timp ce se scobea în dinți, în timp ce filma pentru filmul „Aventurile lui Cliff Booth” în Malibu, în weekend, potrivit DailyMail.

Fără nicio rușine, Brad Pitt a fost surprins cu degetul în gură în timp ce lucrau la film pe un balcon.

AICI POȚI VIZUALIZA FOTOGRAFIILE CU BRAD PITT

Pitt a lucrat din greu la cel mai nou film al său, o continuare a filmului din 2019 al lui Quentin Tarantino, „Once Upon a Time in Hollywood”.

Următorul film este regizat de David Fincher și se concentrează mai mult pe Cliff Booth, cascadorul care a lucrat pentru actorul Rick Dalton (Leonardo DiCaprio ) în filmul original.

Numele lui DiCaprio nu apare pe lista completă de pe IMDb, a persoanelor care primesc credit pentru acest ultim film, care descrie intriga și arătând „mai mult din povestea lui Cliff Booth în noul său rol reparator de la Hollywood”.

Îmbrăcămintea cu care apare Brad Pitt în forografia cu gafa făcută, arată epoca în care este plasat cel mai nou film al său, care are loc la opt ani după original, a cărui acțiune a fost plasată în anul 1969, potrivit ScreenRant.

Actorul arată în fotografiile publicate de DailyMail ca și cum ar trăi în anii ’70, cu bluză de trening bleumarin, blugi și ochelari de soare de aviator. De asemenea, e de remarcat și freza pe care o are, păr mai lung, stilul specific al acelor ani, cu mustață, la fel, emblematică a anilor ’70.

Câți ani au trecut de când Pitt l-a interpretat ultima dată pe Cliff în „Once Upon a Time in Hollywood”

Au trecut șase ani de când Brad Pitt l-a interpretat ultima dată pe Cliff în filmul aclamat de critici „Once Upon a Time in Hollywood”, un rol care i-a adus al doilea premiu Oscar.

Tarantino a dezvoltat anterior personajul dincolo de modul în care este portretizat în film, printr-o romanizare a filmului Once Upon a Time in Hollywood, scrisă de el.

Deși viitorul film se va concentra pe Cliff, Pitt a clarificat că proiectul „nu era chiar o continuare, ci un episod” cu personajul în prim-plan.

„Este ceva ce a scris Quentin Tarantino. Este un episod, nu chiar o continuare, ci un episod al personajului din Once Upon a Time”, a declarat el pentru Deadline în iunie.

„Dar nu a vrut să regizeze filmul în acel moment, iar prietenul meu David Fincher, prietenul nostru, zic eu prietenul nostru comun, David Fincher, a intervenit pentru a-l regiza”, a explicat Pitt.

„Așa că facem asta pentru Netflix și vom începe în iulie, ar trebui să fie foarte distractiv. Chiar ar trebui să fie foarte distractiv.”, a mai spus celebrul actor.

Cine va mai face parte din distribuția filmului în care va juca Brad Pitt

Pe lângă Brad Pitt, din distribuție vor face parte Timothy Olyphant, Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Scott Caan și JB Tadena.

Filmul “Once Upon a Time in Hollywood” a câștigat numeroase premii și a primit multe nominalizări, inclusiv mai multe nominalizări la Oscar.

Brad Pitt a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună interpretare a unui actor într-un rol secundar pentru interpretarea lui Cliff.

Prin ce tragedie a trecut, de curând, Brad Pitt

Filmările au loc în contextul în care Brad Pitt suferă enorm după pierderea mamei sale, Jane Etta Pitt, care a decedat la vârsta de 84 de ani luna trecută.

Pitt a fost fotografiat pe platourile de filmare la continuarea filmului la două săptămâni după pierderea mamei lui, a menționat o sursă declarând pentru revista People, la acea vreme, că actorul „se comporta ca un profesionist obișnuit, în ciuda acestei tragedii personale”.

Celebrul actor nu a făcut nicio mențiune publică despre trecerea în neființă a mamei sale, dar cu siguranță se gândea la ea în timp ce promova F1 la emisiunea Today din iunie.

„Trebuie să o salut pe mama pentru că are grijă de voi în fiecare dimineață”, le-a spus el gazdelor.

Apoi i-a trimis o sărutare, după care a spus „Pentru Jane Pitt. Te iubesc, mama”.

