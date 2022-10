O plajă populară a devenit albastră după ce s-a umplut de o specie spectaculoasă de meduze moarte (FOTO)

Plajele de pe coasta de est a orașului Sydney moarte, asta după ce ploile abundente au lovit orașul, notează .

În fotografiile făcute joi, 6 octombrie 2022, pe plaja Maroubra se pot observa vietățile albastre acoperă zone uriașe de nisip.

Fenomenul a apărut după ce furtunile au lovit coasta de est a Australiei, provocând un flux uriaș. Astfel, locuitorii din zonă sunt avertizați că, deși meduzele sunt moarte, înțepăturile de la ele pot fi totuși incredibil de dureroase.

In other events, the bridges close to home are about to be swamped again, and blue bottles are swarming Bronte and Bondi…

— Mike Mangano (@MikeMangano9)