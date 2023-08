O polițistă s-a îmbrăcat în școlăriță ca să prindă un pedofil periculos / Doar așa a reușit să-l bage după gratii

O polițistă îmbrăcată în școlăriță a prins un pedofil, după mai multe zile de pândă, pentru a îl putea băga după gratii, potrivit stirileprotv.ro.

S-a îmbrăcat în școlăriță ca să prindă un pedofil periculos

O fostă polițistă și-a povestit experiențele în podcastul Anything Goes, relatând și cum a îmbrăcat uniforma de școlăriță, pentru că doar așa putea să atragă în capcană un pedofil care nu fusese prins până atunci, potrivit .

„A fost un tip care era vizat în peste 120 de infracțiuni. A început cu atingeri indecente, apoi faptele au devenit din ce în ce mai grave” a spus fosta polițistă.

Două săptămâni de deghizare

Danni a petrecut două săptămâni îmbrăcată ca o școlăriță, mergând pe străzi ca să-l atragă în capcană pe agresor. Colegii ei încercaseră să-l prindă, dar de fiecare dată, individul scăpase, așa că au folosit-o pe ea ca momeală, scrie sursa citată.

„Mi-au dat o uniformă școlară și m-au întrebat: „Poți să te duci să o îmbraci?. Și timp de două săptămâni am stat în această zonă unde credeam că ar putea să apară.” și-a amintit ea.

Inițial, se părea că operațiunea era un eșec, pentru că după două săptămâni de pândă nu a existat niciun semn de la făptaș. Lui Brooke i s-a spus chiar să renunțe și era pe punctul să se îndrepte spre casă, când a observat un bărbat care se strecura în spatele ei.

„M-am întors și am văzut un tip cu o pălărie neagră închisă la culoare, cu o jachetă, toate hainele închise la culoare, care se strecura după colț. Așa că am început să merg și am auzit [pași] în spatele meu. Nici nu am apucat să mă întorc și el m-a apucat de gât, m-a tras pe podea și a ejaculat peste mine.”

În câteva secunde, alți polițiști, care așteptau ca bărbatul să își facă apariția, au sărit pe el și l-au reținut, iar curajoasa polițistă a reușit chiar să filmeze agresiunea.

Perversul a ajuns la închisoare, iar victimele sale au primit, în sfârșit, dreptatea pe care o meritau.