O româncă e anchetată în Spania, după ce și-ar fi terorizat soțul, un bătrân de 77 de ani din Palma. Bătrânul a reclamat-o pe femeie, care are 44 de ani, că a golit contul lor comun, a vândut mai multe proprietăți – și nu se știe ce-a făcut cu banii – că l-a agresat și l-a amenințat cu moartea. Femeia e acum anchetată în libertate, dar nu mai are voie să se apropie de bărbat.

De ce o româncă e anchetată în Spania

Potrivit , pensionarul a depus plângere împotriva soției, acuzând-o că l-a lăsat fără 700.000 de euro. El a descoperit că femeia ar fi retras bani din contul lor comun, aflat pe numele ei.

Totodată, soția l-a constrâns să vândă o fermă, două locuri de parcare și chiar și o licență de taxi. El nu știe ce-a făcut ea cu banii astfel obținuți.

El a afirmat apoi că e căsătorit cu românca de trei ani și jumătate. În acest timp, ea l-ar fi agresat fizic și psihic. De exemplu, l-ar fi amenințat de mai multe ori cu un cuțit și i-ar fi spus că o să-l omoare în somn.

Ce antecedente are românca

Românca a fost reținută inițial, dar acum e anchetată în stare de libertate. Totuși, ea nu are voie să se apropie la mai puțin de 300 de metri de bătrân.

Anul trecut, femeia a fost condamnată la plata unei amenzi de 480 de euro, după ce și-a hărțuit antrenorul de fitness. Ea a flirtat cu el și, când antrenorul i-a spus că are deja o relație și nu e interesat, femeia a început să-l hărțuiască. Românca l-a căutat de mai multe ori de-a lungul a câtorva luni și a postat în online o fotografie care sugera că ar fi împreună. După ce antrenorul a blocat-o, ea și-a schimbat numărul de telefon și a continuat să-l hărțuiască.