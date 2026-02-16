O tânără refugiată din Ucraina, Kateryna Tovmaș, în vârstă de 21 de ani, și actualul ei partener au fost uciși duminică într-o locuință din statul Carolina de Nord. Tragedia a fost provocată de fostul iubit al tinerei, care a pătruns ilegal în casă în timpul nopții.

Cei doi tineri fugiseră din calea războiului din Ucraina în Statele Unite. Autoritățile americane au confirmat incidentul și au reușit deja să îl rețină pe principalul suspect în acest dosar de omor.

Cum s-a ajuns în situația în care o tânără refugiată din Ucraina și pe iubitul ei să fie uciși

Potrivit , anchetatorii au stabilit că principalul suspect este Caleb Hayden Fosno, un bărbat de 25 de ani care a venit special din statul Ohio pentru a comite crima. Acesta a intrat cu forța în locuința privată unde se aflau victimele, fără să țină cont de faptul că în interior se găseau și alți membri ai familiei, inclusiv copii mici. După ce a tras cu focuri de armă, și i-a omorât pe cei doi, atacatorul a fugit imediat de la fața locului. Polițiștii l-au identificat rapid și l-au pus sub acuzare pentru pătrundere ilegală și omor intenționat.

Fratele victimei a explicat că sora sa căuta doar siguranță atunci când a decis să plece din . Din păcate, acest caz nu este unul izolat în regiune, fiind a doua oară în ultimul an când o tânără refugiată ucraineană își pierde viața în condiții violente în Carolina de Nord

Ce alte incidente similare au mai avut loc în Carolina de Nord

O altă tragedie a avut loc în luna august a anului trecut, când o altă tânără din Ucraina, Irina Zaruțka, a fost ucisă. Aceasta avea doar 23 de ani și a murit după ce a fost înjunghiată într-o stație de tren din orașul Charlotte. În acel caz, atacatorul a lovit-o pe tânără pe la spate, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Suspectul a fost prins la scurt timp după crimă.

Aceste evenimente repetate au stârnit îngrijorare în comunitatea de refugiați din Statele Unite, care se confruntă acum cu un sentiment de nesiguranță. Procesul în care este implicat atacatorul lui Kateryna Tovmaș va continua în perioada următoare, acesta riscând o pedeapsă foarte aspră.