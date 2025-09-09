O tânără româncă s-a sinucis într-un penitenciar din Italia. Cum s-a produs tragedia

O tânără româncă în vârstă de 26 de ani și-a luat viața în dimineața zilei de ieri în închisoarea Sollicciano din Florența.
Tânăra fusese arestată cu aproximativ un an în urmă, după ce a agresat un bărbat de 91 de ani într-un imobil din centrul Florenței, informează publicația italiană Avvenire. Victima a suferit răni grave în urma căderii la pământ. Pe 15 aprilie, procesul de primă instanță, cu procedură simplificată, a condus la o condamnare de patru ani și opt luni.
Avocatul său, care a întâlnit-o ultima dată vineri, a declarat că o găsise „într-o bună dispoziție”, fiind chiar optimistă pentru că i se oferise posibilitatea de a solicita arestul la domiciliu, având sprijinul singurei persoane care o ajuta.
Tânăra și-a luat viața spânzurându-se în celula sa. Intervențiile poliției penitenciare și ale personalului medical nu au reușit să o salveze. Este al treilea incident de acest fel în închisoarea Sollicciano în acest an, unde un alt deținut a murit în urma unei supradoze, iar alți doi au recurs la sinucidere.
Sollicciano este considerat unul dintre cele mai degradate penitenciare din Italia. Secția în care a avut loc sinuciderea se confruntă cu lipsă gravă de apă și infrastructură deteriorată, mai anunță sursa citată. Recent, în aceeași secție, a izbucnit un incendiu care a intoxicat opt polițiști.
Condițiile de supraaglomerare sunt dramatice: în penitenciar sunt cazați 565 de deținuți, dintre care 73 femei, în 358 de locuri disponibile, ceea ce înseamnă un grad de supraaglomerare de 158%. De asemenea, personalul este insuficient: lucrează mai puțin de 400 de agenți, în condițiile în care ar fi necesari minimum 622. Din luni de zile, închisoarea nu are nici un director titular.