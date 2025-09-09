O tânără româncă s-a sinucis într-un penitenciar din Italia. Cum s-a produs tragedia

O tânără româncă în vârstă de 26 de ani în Sollicciano din Florența.

Cuprins:

Cine era tânăra româncă și de ce era în închisoare

Cum s-a produs tragedia

De ce au avut loc atâtea sinucideri în închisoare italiană

Cine era tânăra româncă și de ce era în închisoare

Tânăra fusese arestată cu aproximativ un an în urmă, după ce a agresat un bărbat de 91 de ani într-un imobil din centrul Florenței, informează publicația italiană Victima a suferit răni grave în urma căderii la pământ. Pe 15 aprilie, procesul de primă instanță, cu procedură simplificată, a condus la o condamnare de patru ani și opt luni.

Avocatul său, care a întâlnit-o ultima dată vineri, a declarat că o găsise „într-o bună dispoziție”, fiind chiar optimistă pentru că i se oferise posibilitatea de a solicita arestul la domiciliu, având sprijinul singurei persoane care o ajuta.

Cum s-a produs tragedia

Tânăra și-a luat viața spânzurându-se în celula sa. Intervențiile poliției penitenciare și ale personalului medical nu au reușit să o salveze. Este al treilea incident de acest fel în închisoarea Sollicciano în acest an, unde un alt deținut a murit în urma unei supradoze, iar alți doi au recurs la sinucidere.

De ce au avut loc atâtea sinucideri în închisoare italiană

Sollicciano este considerat unul dintre cele mai degradate penitenciare din Italia. Secția în care a avut loc sinuciderea se confruntă cu lipsă gravă de apă și infrastructură deteriorată, mai anunță sursa citată. Recent, în aceeași secție, a izbucnit un incendiu care a intoxicat opt polițiști.

Condițiile de supraaglomerare sunt dramatice: în penitenciar sunt cazați 565 de deținuți, dintre care 73 femei, în 358 de locuri disponibile, ceea ce înseamnă un grad de supraaglomerare de 158%. De asemenea, personalul este insuficient: lucrează mai puțin de 400 de agenți, în condițiile în care ar fi necesari minimum 622. Din luni de zile, închisoarea nu are nici un director titular.