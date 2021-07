O Tesla, cumpărată de 3 zile, a luat foc cu șoferul la volan. Mașina costase 129.000 de dolari

Un proprietar de Tesla a trecut prin momente de coșmar, la doar trei zile de la momentul în care și-a achiziționat mașina.

Bărbatul a plătit nici mai mult și nici mai puțin de 129.000 de dolari pe autoturismul electric, un model S Plaid. Modelul a fost lansat în luna iunie și este una dintre variantele de top ale companiei.

În momentul în care au izbucnit flăcările, proprietarul se afla în mașină, iar inițial i-a fost imposibil să iasă, pentru să sistemul electronic al autoturismului s-a blocat, informează Reuters.

Mașina a mai mers singură pentru încă vreo 10 metri, iar ulterior s-a transformat într-o torță. Incendiul a izbucnit chiar într-o zonă rezidențială, din orașul din Pennsylvania, unde locuia afaceristul.

Reuters menționează că Tesla nu a comentat incidentul, pentru moment.

Autoturismul a fost promovat inițial de Elon Musk ca fiinda cea mai rapidă mașină din lume, întrecând Porshe și fiind mai sigură ca un Volvo.

Incidentul este investigat de Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi, care anunță că va lua măsurile necesare pentru protejarea publiclui și a șoferilor.

