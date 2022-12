O vârstnică din Rusia a fost atacată într-un autobuz deoarece se opunea războiului din Ucraina

Vârstnica a fost târâtă ca un sac de cartofi și dată afară dintr-un autobuz în Rusia, pentru că ar fi criticat războiul din Ucraina, vorbind mai ales .

Incidentul a fost filmat de un călător și după postat pe rețelele sociale, iar în acesta se poate observa cum femeia se contrazice cu o altă persoană care nu apare în cadru.

In Russia, an elderly woman was kicked out (literally) from the bus for criticising the war Russia wages against Ukraine.

— Dmitri (@wartranslated)