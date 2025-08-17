Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat că o vizită a președintelui Nicușor Dan în Statele Unite și o întâlnire a acestuia cu Donald Trump va avea loc cel mai probabil în primul trimestru al anului 2026.

Când ar putea avea loc vizita lui Nicușor Dan în SUA

Ministrul se va afla, pe 20 septembrie, la Chicago, agenda sa având trei obiective principale, între care pregătirea vizitei și întâlnirea dintre cei doi șefi de stat.

“O să o anunțăm la momentul respectiv la nivel de calendar, însă pot să o clarific la nivel de agendă. Sunt trei obiective principale: participarea noastră la Adunarea Generală a Națiunilor Unite – aceasta este agenda principală în New York, întâlnirea cu comunitățile de români atât în New York, cât și în Chicago și pregătirea vizitei ulterioare, la începutul anului viitor, între președintele Nicușor Dan și președintele Donald Trump.

Cel mai probabil o să vedem acest lucru în primul trimestru al anului 2026”, a afirmat Oana Țoiu, potrivit .

Nicușor Dan, invitat de Trump la Washigton

Cristian Diaconescu, șeful Cancelariei președintelui, în luna iulie că președintele SUA, Donald Trump, a transmis o invitație oficială pentru Nicușor Dan să facă o vizită în Statele Unite.

Conform lui Diaconescu, data vizitei oficiale a președintelui României la Washington nu a fost fixată încă.

„Există o invitație oficială din partea președintelui Donald Trump, adresată președintelui Nicușor Dan. Au avut un dialog bilateral foarte bun în urmă cu o lună de zile, și această invitație a fost transmisă de o manieră formală. Sigur, toți cei care au responsabilități pentru organizarea unei astfel de întâlniri extrem de importante se implică. Mă bucur că, în egală măsură, conducerea Ministerului de Externe își asumă această responsabilitate, pentru că, într-adevăr, trebuie să concretizăm o astfel de bilaterală cât mai curând posibil”, a afirmat consilierul prezidențial pe securitate națională la Digi24.