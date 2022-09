Obuzier al armatei ruse, distrus de o dronă Bayraktar lângă Herson (VIDEO)

Imaginile virale de pe rețelele sociale arată cum vânează și apoi distruge un obuzier autopropulsat al forțelor ruse.

Potrivit jurnaliștilor ucraineni, Forțele armate ale Ucrainei au lansat acțiuni ofensive în multe direcții în regiunea Herson, iar este ușurată de faptul că forțele aeriene ale Kievului dispun în acest moment de rachete anti-radar HARM, livrate de SUA și implementate deja cu succes pe avioanele MiG-29 ucrainene, scrie .

Imaginile publicate pe rețelele sociale surprind momentul în care o dronă Bayraktar distruge un obuzier 2S3 Akația, calibrul 152 mm, un sistem de artilerie folosit pe scară largă de trupele ruse.

: Perhaps everyone assumed that Bayraktar TB-2 UCAVs are no longer used for offensive actions- but that isn’t true.

Aided by HARM strikes, they are operating intensely during the Offensive- such as this Russian 2S3 Akatsiya 152mm SPG torn apart just yesterday.

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons)