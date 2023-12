Oficial din Belgia, despre extinderea spațiului Schengen: „Înainte trebuie reformat sistemul în sine. Europa trebuie să fie și ea pregătită”

Încă un stat membru al UE dă semnale că se opune extinderii Spațiului Schengen. Nicole de Moor, secrtear de stat în cadrul Ministerului de Interne din Belgia, a precizat înainte de Consiliul JAI că Spațiul Schengen trebuie reformat înainte de a primi noi membri, un mesaj similar cu cel al oficialilor de la Viena:

„Vorbim despre o extindere a Spațiului Schengen, dar înainte trebuie reformat sistemul în sine. Europa trebuie să fie și ea pregătită. Este un sentiment al urgenței, dar toată lumea știe că este un moment crucial. Nu trebuie reformat doar sistemul de migrație, ci și sistemul Schengen, trebuie să preluăm controlul asupra migrației, cu granițe solide, astfel încât să putem face distincția dintre cei care fug de război și persecuție și care au nevoie de ajutor în UE și cei care nu fug de război și persecuție și nu au dreptul să intre în UE. În plus, avem nevoie de o mai mare solidaritate între statele UE”, a spus Nicole de Moor, secrtear de stat în cadrul Ministerului de Interne din Belgia, potrivit

Cu toate acestea,ministrul de Interne din România, Cătălin Prediu, s-a declarat optimist privind evoluțua dosarului Schengen.

„Se fac tot felul de speculații, scenarii, nu vreau să le comentez. Tot ce pot să vă confirm, factual, este că au loc discuții intense, sunt în permanent contact cu domnul ministru Karner, e și dânsul aici, la declarații. Am avut chiar și aseară o întrevedere cu dânsul. O discuție foarte bună. Încă din 23 august, de când ne-am întâlnit și am resetat, dacă vreți, dialogul dintre ministerele noastre, am purtat permanent acest dialog. El e intens”, a afirmat Predoiu, înainte de JAI.