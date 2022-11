ONU anunță pragul de opt miliarde de oameni pe planetă. Nu suprapopularea este problema ci comportamentul uman, susțin specialiștii

anunță că, la ora actuală, planeta este populată de , prea mulți, ar spune unii.

Pe măsură ce atingem acest punct de reper, la date de 15 noiembrie, majoritatea experților spun că cea mai mare problemă este supraconsumul de resurse de către cei mai bogați dintre semenii noștri, conform .

„Opt miliarde de oameni, este o piatră de hotar importantă pentru umanitate. Totuși, îmi dau seama că acest moment s-ar putea să nu fie sărbătorit de toți. Unii își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că lumea noastră este suprapopulată. Sunt aici pentru a spune clar că numărul mare de vieți omenești nu este un motiv de teamă” a declarat a declarat Natalia Kanem, șefa Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, citate de sursa amintită, salutând o creștere a speranței de viață și mai puține decese materne și infantile.

Prea mulți pentru ca Pământul să ne susțină?

Mulți experți spun că aceasta este întrebarea greșită: în loc de teama de suprapopulare, ar trebui să ne concentrăm pe supraconsumarea resurselor planetei de către cei bogați.

Am avea nevoie de biocapacitatea a 1,75 Pământuri pentru a satisface în mod durabil nevoile populației actuale, potrivit Global Footprint Network și ONG-urilor WWF.

Cel mai recent raport ONU privind schimbările climatice menționează creșterea populației drept unul dintre principalii factori ai creșterii emisiilor cu efect de seră.

„Suntem proști. Ne-a lipsit previziunea. Suntem lacomi. Nu folosim informațiile pe care le avem. Aici se află alegerile și problemele”, a declarat pentru AFP Joel Cohen de la Laboratorul populațiilor de la Universitatea Rockefeller

„Impactul nostru asupra planetei este determinat mult mai mult de comportamentul nostru decât de numărul nostru”, a subliniat, pentru sursa citată, Jennifer Sciubba, cercetător la Wilson Center, un think tank.

Dacă toată lumea de pe planetă ar trăi ca un cetățean al Indiei, am avea nevoie doar de capacitatea de 0,8 Pământuri pe an, potrivit Global Footprint Network și WWF. Dacă am consuma cu toții ca un rezident al Statelor Unite, am avea nevoie de cinci Pământuri pe an.

Organizația Națiunilor Unite estimează că planeta noastră va găzdui 9,7 miliarde de oameni până în 2050.