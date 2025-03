Statele Unite au lansat o operațiune armată împotriva grupării rebele houthi din . Anunțul a fost făcut de , într-o postare pe rețeaua sa, Truth Social.

Donald Trump a transmis că a ordonat armatei să lanseze o operațiunie împotriva rebelilor din Yemen care pun în pericol traficul naval. El susține că aracurile asupra navelor comerciale au produs economiei mondiale pagube de miliarde de dolari.

„Astăzi, am ordonat armatei Statelor Unite să lanseze o acţiune militară decisivă şi puternică împotriva teroriştilor houthi din Yemen. Aceştia au dus o campanie neîncetată de piraterie, violenţă şi terorism împotriva navelor, avioanelor şi dronelor americane şi nu numai.(…) Aceste atacuri neîncetate au costat SUA şi economia mondială multe miliarde de dolari şi, în acelaşi timp, au pus în pericol vieţi nevinovate. Atacurile houthi asupra navelor americane nu va fi tolerat. Vom folosi o forţă letală copleşitoare până când ne vom atinge obiectivul”, a scris Donald Trump.

Șeful de la Casa Albă a precizat că sunt în curs de desfășurare atacuri aeriene asupra bazelor houthi, dar și asupra liderilor grupării și a apărării antirachetă. Scopul operațiunii, a mai spus Trump este de a proteja navele comerciale şi pentru a restabili libertatea de navigaţie.

„Nici o forţă teroristă nu va împiedica navele comerciale şi navale americane să navigheze liber pe căile navigabile ale lumii”, a mai spus Trump.

CENTCOM Forces Launch Large Scale Operation Against Iran-Backed Houthis in Yemen

On March 15, U.S. Central Command initiated a series of operations consisting of precision strikes against Iran-backed Houthi targets across Yemen to defend American interests, deter enemies, and…

— U.S. Central Command (@CENTCOM)