Scandalul între doi vecini pornit de la niște broaște se judecă în instanță de mai bine de doi ani și ar putea ajunge chiar la Curtea Supremă.

Proces pornit de la niște broaște. Primul verdict

Un locuitor din Pasching, în landul Austria Superioară, a cerut în instanță ca vecinul lui să ia măsuri împotriva broaștelor din iazul său privat deoarece acestea s-au înmulțit, produc mult zgomot și el nu poate dormi noaptea.

Un prim verdict al justiției austriece i-a dat dreptate, l-a obligat pe pârât să facă ceva împotriva broaștelor și să achite vecinului deranjat despăgubiri de circa 30.000 de euro.

În opinia acelor judecători, broaștele erau excesiv de zgomotoase şi orăcăitul lor constituia o „poluare fonică”, scrie , citând agenția EFE.

A doua instanță, verdict favorabil broaștelor

Numai că, în apel, Tribunalul regional din Linz a decis că orăcăitul broaştelor e un „fenomen natural”, care trebuie tolerat.

Magistrații de aici au argumentat că broaştele sunt protejate de lege şi că au apărut în iaz „în mod natural”, fără vreo implicare din partea proprietarului.

Hotărârea nu e definitivă, iar reclamantul o poate contesta la Curtea Supremă.

În Austria Superioară, broaştele sunt o specie protejată.