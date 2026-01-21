B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Orăcăitul broaștelor, motiv de dispută în instanță între doi vecini. Procesul ar putea ajunge la Curtea Supremă

Orăcăitul broaștelor, motiv de dispută în instanță între doi vecini. Procesul ar putea ajunge la Curtea Supremă

Traian Avarvarei
21 ian. 2026, 10:54
Orăcăitul broaștelor, motiv de dispută în instanță între doi vecini. Procesul ar putea ajunge la Curtea Supremă
Proces între doi vecini din cauza unor broaște. Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Proces pornit de la niște broaște. Primul verdict
  2. A doua instanță, verdict favorabil broaștelor

Scandalul între doi vecini pornit de la niște broaște se judecă în instanță de mai bine de doi ani și ar putea ajunge chiar la Curtea Supremă.

Proces pornit de la niște broaște. Primul verdict

Un locuitor din Pasching, în landul Austria Superioară, a cerut în instanță ca vecinul lui să ia măsuri împotriva broaștelor din iazul său privat deoarece acestea s-au înmulțit, produc mult zgomot și el nu poate dormi noaptea.

Un prim verdict al justiției austriece i-a dat dreptate, l-a obligat pe pârât să facă ceva împotriva broaștelor și să achite vecinului deranjat despăgubiri de circa 30.000 de euro.

În opinia acelor judecători, broaștele erau excesiv de zgomotoase şi orăcăitul lor constituia o „poluare fonică”, scrie Agerpres, citând agenția EFE.

A doua instanță, verdict favorabil broaștelor

Numai că, în apel, Tribunalul regional din Linz a decis că orăcăitul broaştelor e un „fenomen natural”, care trebuie tolerat.

Magistrații de aici au argumentat că broaştele sunt protejate de lege şi că au apărut în iaz „în mod natural”, fără vreo implicare din partea proprietarului.

Hotărârea nu e definitivă, iar reclamantul o poate contesta la Curtea Supremă.

În Austria Superioară, broaştele sunt o specie protejată.

Tags:
Citește și...
Criză de securitate nucleară în Ucraina. Centrala de la Cernobîl a rămas fără curent după atacuri rusești asupra infrastructurii
Externe
Criză de securitate nucleară în Ucraina. Centrala de la Cernobîl a rămas fără curent după atacuri rusești asupra infrastructurii
Cea mai mare centrală nucleară din lume va fi repornită miercuri în Japonia
Externe
Cea mai mare centrală nucleară din lume va fi repornită miercuri în Japonia
Un nou accident feroviar grav în Spania. S-a produs în apropiere de Barcelona. Bilanțul victimelor
Externe
Un nou accident feroviar grav în Spania. S-a produs în apropiere de Barcelona. Bilanțul victimelor
Avionul lui Trump, întors din drumul spre Davos după o problemă tehnică. Cum influențează incidentul agenda președintelui american (VIDEO)
Externe
Avionul lui Trump, întors din drumul spre Davos după o problemă tehnică. Cum influențează incidentul agenda președintelui american (VIDEO)
Donald Trump, optimist în privința negocierilor pentru anexarea Groenlandei: „Vom găsi ceva care să mulţumească NATO”
Externe
Donald Trump, optimist în privința negocierilor pentru anexarea Groenlandei: „Vom găsi ceva care să mulţumească NATO”
Motivul pentru care Emmanuel Macron a apărut la Davos cu ochelari de aviator: „Este o situație absurdă”
Externe
Motivul pentru care Emmanuel Macron a apărut la Davos cu ochelari de aviator: „Este o situație absurdă”
Guvernul polonez taie ajutoarele de urgență pentru refugiații ucraineni. Măsura este contestată de mediul de afaceri
Externe
Guvernul polonez taie ajutoarele de urgență pentru refugiații ucraineni. Măsura este contestată de mediul de afaceri
Amenințările lui Trump au consecințe. Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial cu SUA
Externe
Amenințările lui Trump au consecințe. Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial cu SUA
Atmosferă tensionată la Forumul Economic de la Davos. Mesajul lui Emmanuel Macron, către Trump: „Prefer statul de drept, mai degrabă decât brutalitatea”
Externe
Atmosferă tensionată la Forumul Economic de la Davos. Mesajul lui Emmanuel Macron, către Trump: „Prefer statul de drept, mai degrabă decât brutalitatea”
Elon Musk ar vrea să cumpere Ryanair. Totul a pornit de la o neînțelegere cu directorul general al companiei aeriene
Externe
Elon Musk ar vrea să cumpere Ryanair. Totul a pornit de la o neînțelegere cu directorul general al companiei aeriene
Ultima oră
12:37 - Alerta în Olt. Gripa provoacă primele victime în acest sezon
12:35 - Proprietățile românilor din străinătate, sub lupa ANCPI. Ce riscuri apar dacă imobilele nu sunt înregistrate în sistemul integrat de cadastru
12:19 - Situație halucinantă la Agenția Națională pentru Sport. Noul director este… Bogdan Matei. Adică fostul director
12:14 - Grindeanu, atac la Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ce privește Legile Justiției?”
12:09 - Zi decisivă! Călin Georgescu și Horațiu Potra, din nou în fața magistraților: Ce se decide la Curtea de Apel București
12:01 - Rutina de dimineață și dieta unui chirurg cardiolog. Iată care sunt secretele unei inimi sănătoase
11:48 - Ana-Maria Săbiescu, Deloitte: România și Italia, primele care aplică taxa logistică pe coletele sub 150 de euro din afara UE. Urmează taxa vamală
11:47 - Industria HoReCa, sub presiune în 2026. Ce avertizează patronatele despre viitorul restaurantelor
11:47 - Sondaj: AUR, peste 40%. Ce procente au celelalte partide (FOTO)
11:41 - Odată cu Cătălin Măruță, și ea a părăsit Pro TV. După doi ani de emisiune, a rămas fără job