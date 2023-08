Pagubă de milioane după ce un trailer auto încărcat cu autoturisme Aston Martin și Lamborghini s-a răsturnat pe un drum, în Anglia (VIDEO)

Pagubă de milioane de euro, după ce un trailer auto încărcat cu mașini precum Aston Martin și Lamborghini s-a răsturnat pe un drum din Kent, Anglia.

Vehiculul era încărcat cu mașini de lux, printre care Aston Martin, Lamborghini, Mercedes și BMW. Șoferul a pierdut controlul trailer-ului auto și s-a răsturnat la marginea unui drum lângă Farningham, Sevenoaks.

Toate mașinile au fost avariate serios, dar din fericire bărbatul a scăpat cu răni ușoare, scrie

Imaginile surprinse de la locul accidentului au fost publicate imediat pe rețelele de socializare: „Tocmai s-a întâmplat lângă Brands Hatch (un circuit de curse auto – n.r.)”. Șoferul a exclamat uluit: „Oh, Doamne! Oh, la naiba!”.

