Palestinianul care a ucis două persoane într-un bar din Tel Aviv a fost împușcat mortal vineri de forțele de securitate israeliene, după ce acesta a fost urmărit timp de mai multe ore.

Două persoane au fost ucise și mai mult de 12 au fost rănite într-un schimb de focuri într-un bar dintr-o zonă aglomerată din Tel Aviv joi seara, au declarat oficialii israelieni.

Suspectul înarmat a fost ucis de forțele de securitate în urma unei operațiuni speciale, potrivit unui comunicat al Serviciului General de Securitate al Israelului vineri dimineață, scrie .

„La sfârșitul unei urmăriri a forțelor de securitate, teroristul care a comis atacul de la Tel Aviv a fost localizat și dejucat”, se arată în comunicat.

This is what is happening on the streets of Tel Aviv right now. Insane.

