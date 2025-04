Pană uriașă de curent care afectează Spania, Franța și Portugalia. Populația este în panică

O uriașă pană de curent afectează în acest moment , Franța și Portugalia. Spanioli din toate zonele țării au raportat o întrerupere a energiei electrice, care s-a produs la scurtă vreme după prânz.

Principalele companii spaniole de electricitate nu au oferit explicații legate de întreruperea alimentării cu . În aceste condiții, panica s-a instalat, iar scenariile alarmiste au început să circule, Autoritățile fac verificări pentru a stabili ce s-a întâmplat. Există temeri, exprimate de anumiți cetățeni, că în spatele acestei pene de curent s-ar afla un atac de securitate.

O situație asemănătoare este înregistrată și în Portugalia vecină. De asemenea, sunt probleme și în unele regiuni din Franța.

Întreruperile au paralizat funcționarea normală a infrastructurii, comunicațiilor, gărilor, aeroporturilor, întreprinderilor și instituțiilor publice, potrivit ultimelor informații. Încă nu există o explicație oficială pentru ceea ce s-a întâmplat, iar autoritățile iau în calcul orice variantă, inclusiv posibilitatea unui atac cibernetic.

Guvernul spaniol și cel portughez investighează întreruperile cu diverse echipe tehnice din mai multe ministere. Red Eléctrica, compania energetică națională spaniolă, a anunțat că toate resursele sale lucrează la restabilirea furnizării curentului electric.

Într-o intervenție la B1 TV, Daniel Țecu, președintele Federației Asociațiilor de Români din Europa a confirmat că mai multe servicii publice au fost întrerupte.

„Eu mă aflu în Sevilla, Eram în timpul unui eveniment. Am crezut că se întâmplă acest lucru doar aici. Internetul nu funcționează de loc. Oamenii au ieșit în stradă. Semafoarele s-au oprit, Polițiștii sunt în intersecții să dirijeze circulația”, a declarat Daniel Țecu.

🚨 | BREAKING: A massive blackout is sweeping across Spain, hitting major cities like Madrid, Barcelona, Seville, Granada, and even Barajas Airport.

Portugal and parts of France are also going dark.

Europe’s „green energy miracle” looks more like a warning siren.

