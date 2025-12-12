B1 Inregistrari!
Papa Leon al XIV-lea acuză serviciile secrete din mai multe state că exercită presiuni asupra Bisericii Catolice

Papa Leon al XIV-lea acuză serviciile secrete din mai multe state că exercită presiuni asupra Bisericii Catolice

B1.ro
12 dec. 2025, 18:51
Papa Leon al XIV-lea acuză serviciile secrete din mai multe state că exercită presiuni asupra Bisericii Catolice
Sursa foto: Hepta / Zuma Press / ALESSIA GIULIANI
Cuprins
  1. Ce eveniment a marcat discursul lui Papa Leon despre serviciile secrete
  2. Ce le cere Papa Leon reprezentanților agenților de informații

Papa Leon al XIV-lea acuză serviciile secrete din mai multe țări de rea-voință și de folosirea unor informații confidențiale împotriva Bisericii Catolice. În acest context, Suveranul Pontif face apel la „vigilență” și cere să nu fie atactă demnitatea umană, relatează AFP.

„Trebuie să dăm dovadă de o vigilenţă riguroasă pentru a evita ca informaţii confidenţiale să nu fie folosite pentru a intimida, manipula, şantaja sau discredita. […] Asta e valabil şi în domeniul ecleziastic. Într-adevăr, în mai multe ţări, Biserica este victima serviciilor de informaţii, care acţionează în scopuri rău-voitoare şi-i reprimă libertatea”, a declarat Papa Leon, la Vatican, în faţa unor reprezentanţi ai agenţilor italieni de informaţii.

Ce eveniment a marcat discursul lui Papa Leon despre serviciile secrete

Suveranul Pontif a tras acest semnal de alarmă cu ocazia celebrării unui secol de la înființarea serviciilor italiene de informaţii.

Ce le cere Papa Leon reprezentanților agenților de informații

În discursul său, Papa Leon al XIV-lea a subliniat importanța „respectării demnităţii umane şi a drepturilor indivizilor”.

Într-o perioadă  în care tehnologia poate facilita abuzurile de putere din partea uno structuri statale, este „necesar să stabiliţi limite, fondate pe respectarea demnităţii umane, şi să rămâneţi vigilenţi împotriva tentaţiilor la care vă expune funcţia voastră. Vegheaţi ca (…) protecţia securităţii naţionale să garanteze în permanenţă drepturile indivizilor, viaţa lor privată şi de familie, libertăţile lor de conştiinţă şi la informare şi dreptul lor la un proces echitabil”, a cerut Suveranul Pontif.

