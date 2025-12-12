Papa Leon al XIV-lea acuză serviciile secrete din mai multe țări de rea-voință și de folosirea unor informații confidențiale împotriva Bisericii Catolice. În acest context, Suveranul Pontif face apel la „vigilență” și cere să nu fie atactă demnitatea umană, relatează AFP.

„Trebuie să dăm dovadă de o vigilenţă riguroasă pentru a evita ca informaţii confidenţiale să nu fie folosite pentru a intimida, manipula, şantaja sau discredita. […] Asta e valabil şi în domeniul ecleziastic. Într-adevăr, în mai multe ţări, Biserica este victima serviciilor de informaţii, care acţionează în scopuri rău-voitoare şi-i reprimă libertatea”, a declarat Papa Leon, la Vatican, în faţa unor reprezentanţi ai agenţilor italieni de informaţii.

Ce eveniment a marcat discursul lui Papa Leon despre serviciile secrete

nu a dorit numirea niciunui stat în care serviciile secrete exercită presiuni asupra Bisericii Catolice, dar existența unor astfel de cazuri este cunoscută la scară largă. Un exemplu în acest sens este unde, de când Ortega-Murillo a venit la puterea țării, instituțiile catolice s-au confruntrat cu represiuni din partea regimului. Mai multe proprietăți catolice au fost confiscate și zeci de preoți au fost expulzați. Suveranul Pontif a tras acest semnal de alarmă cu ocazia celebrării unui secol de la înființarea serviciilor italiene de informaţii.

Ce le cere Papa Leon reprezentanților agenților de informații