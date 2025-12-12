Papa Leon al XIV-lea acuză serviciile secrete din mai multe țări de rea-voință și de folosirea unor informații confidențiale împotriva Bisericii Catolice. În acest context, Suveranul Pontif face apel la „vigilență” și cere să nu fie atactă demnitatea umană, relatează AFP.
„Trebuie să dăm dovadă de o vigilenţă riguroasă pentru a evita ca informaţii confidenţiale să nu fie folosite pentru a intimida, manipula, şantaja sau discredita. […] Asta e valabil şi în domeniul ecleziastic. Într-adevăr, în mai multe ţări, Biserica este victima serviciilor de informaţii, care acţionează în scopuri rău-voitoare şi-i reprimă libertatea”, a declarat Papa Leon, la Vatican, în faţa unor reprezentanţi ai agenţilor italieni de informaţii.
Suveranul Pontif a tras acest semnal de alarmă cu ocazia celebrării unui secol de la înființarea serviciilor italiene de informaţii.
În discursul său, Papa Leon al XIV-lea a subliniat importanța „respectării demnităţii umane şi a drepturilor indivizilor”.
Într-o perioadă în care tehnologia poate facilita abuzurile de putere din partea uno structuri statale, este „necesar să stabiliţi limite, fondate pe respectarea demnităţii umane, şi să rămâneţi vigilenţi împotriva tentaţiilor la care vă expune funcţia voastră. Vegheaţi ca (…) protecţia securităţii naţionale să garanteze în permanenţă drepturile indivizilor, viaţa lor privată şi de familie, libertăţile lor de conştiinţă şi la informare şi dreptul lor la un proces echitabil”, a cerut Suveranul Pontif.