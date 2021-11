Papa Francisc: „Rănile provocate lumii de pandemie și de schimbarea climatică, comparabile cu cele cauzate de un conflict global”

În cadrul unui mesaj adresat conferinței COP26, de la Glasgow, dedicat rezolvării problemelor climatice, Papa Francisc a declarat că rănile provocate de pandemia cu Sars-Cov-2 și schimbările climatice sunt comparabile cu cele cauzate de un conflict global, iar aceste răni trebuie să fie tratate în același mod, arată Reuters, citat de Agerpres.

„Rănile provocate familiei noastre umane de pandemia de COVID-19 şi de fenomenul schimbării climatice sunt comparabile cu cele cauzate de un conflict global”, a spus Suveranul Pontif.

Suvernul Pontif a făcut apel la măsurile pe termen lung și la necesitatea acestora, nevoia acestora fiind similară cu măsurile pe termen lung luate de lume după Al Doilea Război Mondial, când națiunile lumii au arătat solidaritate și respect reciproc, căutându-se binele comun.

De asemenea, acesta a declarat că țările dezvoltate trebuie să preia inițiativa în „decarbonizarea sistemului economic şi a vieţilor oamenilor” și să furnizeze mai mult sprijin țărilor profund afectate de schimbările climatice prezente și viitoare.

„Cei tineri, care în ultimii ani ne-au cerut cu fermitate să acţionăm, vor moşteni doar planeta pe care alegem să le-o lăsăm, plecând de la alegerile concrete pe care le facem astăzi. Acum este momentul pentru decizii care le pot furniza motive de speranţă şi de încredere în viitor”, a pledat Papa Francisc.

„În acest deceniu destinat Restaurării Ecosistemului, trebuie să restabilim diferitele niveluri de echilibru ecologic: cu noi înșine, cu ceilalți, cu natura și creaturile vii, și echilibrul spiritual cu Dumnezeu”, a transmis Suvernul Pontif, de Ziua Mondială a Mediului Înconjurător.

In this Decade on #Ecosystem Restoration, we must restore the various levels of ecological equilibrium: within ourselves, with others, with nature and other living creatures, and the spiritual equilibrium with God. #WorldEnvironmentDay

