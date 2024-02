Pățania unui tânăr care a cumpărat o casă de pe Internet / Cum arată locuința pentru care a plătit 26.000 de dolari: „Nu m-am gândit de două ori”

Un tânăr de 23 de ani din Los Angeles și-a cumpărat recent o casă de pe Amazon în valoare de 26.000 de dolari. Nu s-a gândit niciodată că va arăta așa, motiv pentru care să facă această achiziție.

Jeffrey Bryany, un cunoscut Tiktoker, a publicat recent un videoclip în care a explicat motivul pentru care a luat decizia de a cumpăra o casă de pe Amazon. Postarea lui a devenit virală imediat, strângând milioane de vizualizări în mai puțin de două săptămâni.

„Tocmai mi-am cumpărat o casă de pe Amazon. Nici măcar nu m-am gândit de două ori la asta”, a spus Jeffery Bryant, potrivit .

În , Jeffrey a explicat că a decis să facă această achiziție după ce a văzut că un YouTuber a cumpărat o casă de pe aceeași platformă.

i will never forget this 😂 what do i be doing