Generația Z se confruntă cu realitatea programului de lucru. O tânără devine vedetă pe TikTok

Brielle, o tânără proaspăt absolventă de facultate din Statele Unite ale Americii, a trecut printr-o schimbare majoră în viața ei atunci când și-a găsit primul loc de muncă full-time în domeniul marketingului, potrivit Această tranziție la viața de adult a adus cu ea provocări neașteptate și dezamăgiri, pe care Brielle a ales să le împărtășească pe platforma TikTok.

După luni de zile în care a căutat oportunități de angajare și a trimis CV-uri la sute de companii, Brielle a primit în cele din urmă primul ei job cu normă întreagă în domeniul marketingului. Cu un program de lucru obișnuit, de la 9 dimineața până la 5 după-amiaza, Brielle a fost pusă față în față cu o realitate nouă și dificilă – programul de 8 ore pe zi.

Într-o postare sinceră pe TikTok, Brielle și-a exprimat frustrările legate de noul ei program de lucru. Ea a dezvăluit că programul de la 9:00 la 17:00 îi ocupă întreaga zi și nu îi mai lasă timp pentru activități personale sau recreere. Brielle a descris cum pleacă de acasă la ora 7:30 dimineața și revine cel mai devreme la ora 18:15 seara, fără a mai avea energie pentru a găti sau a face exerciții fizice. Aceasta a recunoscut că se simte epuizată și că nu-i rămâne timp pentru a se bucura de alte aspecte ale vieții.

Brielle a evidențiat dificultățile de a face față unui program de muncă de 8 ore pe zi, menționând că, în ciuda orarului lung, simte că nu poate face tot ceea ce și-ar dori. Ea a subliniat că, deși programul de 8 ore pe zi poate părea obișnuit, aduce cu sine provocări majore și limitează timpul pe care îl poate aloca pentru alte activități.

