Pățaniile românilor evacuați prin Egipt: „Exploziile erau foarte, foarte violente. Vă spun sincer, şi acum îmi tremură mâinile”

Traian Avarvarei
02 mart. 2026, 15:34
Rachete interceptate de apărarea israeliană deasupra Tel Aviv-ului, Israel. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Xinhua/ABACA
Cuprins
  1. „Seara am început să vedem rachetele”
  2. Storși de bani ca să fie în siguranță

Un cuplu de români aflați într-un grup de pelerini în Israel au povestit cum au stat o noapte cu rachete zburând deasupra lor și cum le-a fost drumul terestru spre Egipt. Ei trebuiau să ajungă din Egipt în România cu o aeronavă TAROM, numai că zborul a fost amânat pentru luni seară. Ei ar urma să ajungă în țară la noapte, în jurul orei 02.00.

„Seara am început să vedem rachetele”

Daniela şi George se aflau în Betleem, la Mănăstirea Sfântului Sava, când au început să sune alertele pe telefoane. Atunci au decis cu toții să revină la hotel. Numai că la hotel au fost cazați la ultimul etaj și s-au speriat așa tare de rachete, că s-au adăpostit în subsolul clădirii.

„Am fost cazaţi la etajul 7 din 7 şi era un hotel cu geamuri, în care vedeam absolut tot ce se întâmpla deasupra Ierusalimului. Seara am început să vedem rachetele. Vedeam cum sunt interceptate. Exploziile erau foarte, foarte violente, îţi dădeau impresia că sunt fix lângă tine. Vă spun sincer şi acum îmi tremură mâinile, doar când mă gândesc doar cum se simţeau acele rachete şi senzaţia pe care o aveam doar când le vedeam deasupra noastră. Ştiam, logic, că nu au cum să cadă deasupra noastră, însă nu-ţi poţi opri mintea în momente de genul, când vezi racheta că trece deasupra ta”, a povestit George, pentru Observator News.

Storși de bani ca să fie în siguranță

Grupul din care făceau parte a decis să plece spre Cairo cu autocarul, pentru a fi preluaţi de avioanele TAROM programate să zboare luni dimineaţă.

„Am plătit fiecare pasager 320 de euro individual. În timp ce mergeam către graniţă, ni s-a spus că la graniţă trebuie să plătim 30 de euro. Ajungând la graniţă ne-au spus că pe lângă 30 de euro de persoană trebuie să mai plătim încă 30 de euro, taxa de intrare în Egipt şi încă 30 de euro să ne deschidă nu ştiu ce drum, de persoană, fiecare. Am plătit, dar după ce am plătit am mai stat vreo 4, 5 ore la graniţă. (…) Să nu vă spun că s-a mai luat şi din bagaje, creme care le-au plăcut domnilor care ne-au controlat bagajele, faptul că ne-au ţinut atâtea ore şi în frig şi sub stresul ăsta…”, a mai spus Daniela.

Aproape de destinaţie, în autocar a venit un reprezentant al consulatului românesc de la Cairo, care i-a anunţat că nu vor mai pleca dimineaţă. Zborul a fost amânat. George şi Daniela sunt momentan în Cairo, cazaţi într-un hotel de agenţia de turism cu care au plecat în excursia organizată la Ierusalim. Ei ar urma să ajungă în România pe la 02.00 noaptea.

