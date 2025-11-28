Percheziții la sediul șefului de cabinet al președintelui Ucrainei, Andrii Yermak, vineri dimineață, situat în cartierul guvernamental, potrivit unui corespondent „Ukrainska Pravda”.

De ce este anchetat Andrii Yermak

Aproximativ 10 angajați ai Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și ai Parchetului Specializat Anticorupție (SAPO) au intrat în incintă, marcând un moment important în ancheta privind în domeniul energetic.

NABU a confirmat perchezițiile de la casa lui Yermak. „NABU și SAP desfășoară acțiuni de investigație (percheziții) la conducerea biroului Președintelui Ucraine. Acțiunile de investigație sunt autorizate și se desfășoară ca parte a investigației”, a transmis departamentul.

Una dintre casele de lux din apropierea Kievului, finanțată prin schema de corupție Energoatom, era destinată lui Yermak, a menționat o sursă din forțele de ordine pentru ziarul Kyiv Independent. Biroul Președintelui Ucrainei nu a răspuns încă solicitărilor de comentarii. Pe 24 noiembrie, publicația a relatat, citând surse din forțele de ordine, că Yermak este implicat în scandalul de corupție, iar anchetatorii îl numesc „Ali Baba”.

Cine sunt principalii suspecți în ancheta de corupție Energoatom

În dimineața zilei de 10 noiembrie, NABU a efectuat percheziții și la omul de afaceri Timur Mindich, precum și la ministrul justiției Herman Halushchenko, care ulterior, pe 12 noiembrie, a fost demis din funcție. Sursele din cadrul „Ukrainska Pravda” au raportat că Mindich a părăsit țara cu câteva ore înainte de percheziții.

Pe 11 noiembrie, jurnaliștii au publicat lista completă a celor implicați în schema de corupție la Energoatom. Printre suspecți se numără Timur Mindich („Carlson”), fostul contractor al ministrului energiei Igor Mironyuk („Rocket”), directorul de securitate Dmitry Basov („Tenor”), Alexander Zuckerman („Shugarman”), Igor Fursenko („Ryoshik”) și Lesya Ustymenko.

Care au fost măsurile luate față de suspecți

Din cei menționați, cinci persoane au fost reținute. Doi dintre suspecți, Mindich și Zuckerman, au părăsit Ucraina, în timp ce ceilalți – Basov, Mironyuk, Fursenko, Ustymenko și Zoriniy – au primit măsuri preventive cu posibilitatea eliberării pe cauțiune.

Mai mult, Înalta Curte Anticorupție a aprobat eliberarea pe cauțiune a angajaților „back office” implicați în spălarea de bani în jurul Energoatom, Lesya Ustymenko și Lyudmila Zorin.

Pe 12 noiembrie, după ancheta amplă a NABU, ministrul justiției Herman Halushchenko a fost demis din funcție. În ziua următoare, președintele Volodimir Zelensky a promulgat sancțiuni împotriva omului de afaceri Timur Mindich și a asociatului său Alexander Zuckerman, coproprietari ai studioului Kvartal-95, conform deciziei Consiliului Național de Securitate și Apărare.