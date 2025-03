Peste 900 de bilete pentru concertele unor vedete şi meciuri au fost furate. Cum funcționa gruparea de hackeri

O grupare de a furat și a revândut peste 900 de pentru concertele unor vedete și meciuri. Două persoane dintre cele implicate au fost , scrie .

Cum funcționa gruparea de hackeri

Infractorii au furat și revândut peste 900 de bilete pentru concerte ale lui Taylor Swift, Adele şi Ed Sheeran, dar şi pentru meciuri de baschet din NBA şi campionatele de tenis U.S. Open, conform The Associated Press, citat de Adevărul.

Hackerii furau URL-urile biletelor cumpărate de pe StubHub, le trimiteau prin e-mail altor persoane din New York, iar acestea le descărcau şi le revindeau pe StubHub la preţuri uriașe. Procurorul districtului Queens, Melinda Katz, a spus că gruparea infracțională avea legături inclusiv în Jamaica.

Doi dintre infractorii implicați, Tyrone Rose şi Shamara Simmons, au fost arestați săptămâna trecută, pentru furt calificat, infracţiuni informatice şi conspiraţie.

Tyrone Rose, în vârstă de 20 de ani, care lucra în Jamaica la o firmă contractantă pe piaţa online de bilete pentru evenimente, fura URL-urile şi le direcţiona către e-mailurile lui Shamara Simmons, în vârstă de 31 de ani, şi ale altor persoane, care le descărcat şi apoi le vindeau pe piaţa neagră la preţuri uriaşe.

Gruparea de hackeri a obținut peste 600.000 de dolari din vânzarea biletelor furate, în perioada iunie 2022 şi iulie 2023.

Cei doi suspecți nu și-au recunoscut vinovăția și au fost eliberați. Ei urmează să se prezinte, în curând, în fața instanței. Anchetatorii continuă cercetările pentru obţinerea de probe, dar şi pentru identificarea potenţialilor complici.