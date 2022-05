Peste un milion de români sunt așteptați anul acesta în Grecia

Peste un milion de turişti români sunt aşteptaţi anul acesta în Grecia, în sezonul estival.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei ședințe de informare desfășurate la Primăria Municipiului Kavala, la inițiativa Consulului General al României la Salonic, Nicolae Dan Dima, cu participarea lui Florian Daniel Mazilu, Consilier pentru Afaceri Consulare la Ambasada României, informează Rador.

La discuții au participat și autoritățile locale din Kavala și Thassos.

Pregătiri pentru primirea turiștilor români în Grecia

Autoritățile române estimează că 1,3 milioane de români vor ajunge anul acesta în Grecia, cu 100.000 mai mult decât în 2019.

Reprezentanții României și Bulgariei la întâlnire au ridicat problema aglomerărilor și cozilor ce se pot forma la punctele de trecere a frontierei, aceștia cerând autorităților elene să găsească soluții.

Reprezentanții celor două țări vecine au remarcat că România este prima țară care lansează astfel de întâlniri informative și au subliniat că au examinat toate problemele tehnice legate de sosirea turiștilor români în Grecia și măsurile ce trebuie luate.

Autoritățile din Thassos i-au asigurat pe oficialii români și bulgari că infrastructura din domeniul sănătății și siguranței turiștilor e pregătită să facă față oricăror situații.

Spre deosebire de , Grecia nu solicită certificatul verde COVID.

Nemulțumiri privind prețurile vacanțelor

Românii se pregătesc intens pentru vacanța de vară, dorind să recupereze distracția pierdută din cauza celor doi ani de pandemie. Dar entuziasmul pare să li se tempereze când văd prețurile.

De exemplu, pe grupul de Facebook „Forum Thassos”, românii au început să-și exprime nemulțumirea față de în Grecia.

„Nu vreau sa denigrez Grecia. Am fost şi voi mai merge. Funcţie de preţ, şi condiţii, desigur. Doresc să mă refer strict la raportul preţ- condiţii. În jur de 100 euro pe noapte, poţi lua în Caraibe la preţul ăsta…cu All Inclusive. Cuba, Dominicană, Mexic, etc. Câteva sute de euro în plus la zboruri, dar, începe să merite să dai aceşti bani”, a scris unul dintre internauți.