Pîrvulescu, după atacul din Bruxelles: Persoane radicalizate pot apărea oriunde. Pe rețelele sociale vin mesaje care invită la jihad împotriva creștinilor. Nimeni nu poate garanta că există risc zero de atentat (VIDEO)

Politologul Cristian Pîrvulescu a declarat marți, în contextu de luni din Bruxelles, că nimeni nicăieri nu poate garanta că există risc zero de atentat, mai ales că „pe rețelele sociale, mai ales pe unele din zonele islamiste, vin mesaje care invită la jihad împotriva creștinilor și mai ales contra statelor care sprijină acțiunea Israelului”. Persoane care sunt radicalizate pot apărea oriunde, a mai afirmat acesta. Pîrvulescu a vorbit și despre demersurile americanilor și europenilor pentru a ajuta Israelul, pe civilii din Gaza și pentru a detensiona situația din zonă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Pîrvulescu: Persoane care sunt radicalizate pot apărea oriunde. Risc zero de atentat nu există

„Au fost atacuri și înainte de acest moment și să știți că datele Europol arată că atacurile teroriste ale extremei drepte sunt mai numeroase decât cele ale islamiștilor. Acum e un moment de tensiune legat de situația din Israel, în principal de masarea trupelor israeliene la granița cu Gaza, motiv pentru care o întreagă campanie pe rețelele sociale a mobilizat tot felul de islamiști care încearcă să treacă la acțiune.

Era evident că se va întâmpla asta, nu e o surpriză și, pe de altă parte, posibilitatea de a contracara astfel de acte rămâne totuși dificilă. Nu e ușor chiar dacă ai zeci de mii de persoane care sunt calificate ca fiind periculoase să intervii, mai ales că numărul forțelor de ordine implicate în acțiuni de genul ăsta rămâne limitat.

Alerta a crescut peste tot. Eu sunt la Bruxelles unde am asistat aseară la momentul în care s-a lansat alerta. Situația e sub control după atentatele din 2016, bruxellezii înțeleg că există riscuri, autoritățile încearcă să le țină sub control.

Pe de altă parte, nimeni nu poate garanta aici sau la București că există risc zero de atentat, pentru că acum e această tentație de globaliza conflictul”, a declarat Cristian Pîrvulescu, pentru B1 TV.

Acesta a mai susținut că nu e loc de frică, ci trebuie să fim raționali și să acordăm încrederea instituțiilor pentru a contracara astfel de acțiuni.

„Persoane care sunt radicalizate și care acționează în felul acesta, pe fundalul tensiunilor din Orientul Mijlociu, pot apărea oriunde în măsura în care au posibilitatea de a se înarma.

Pe rețelele sociale, mai ales pe unele din zonele islamiste, vin mesaje care invită la jihad împotriva creștinilor și mai ales contra statelor care sprijină acțiunea Israelului, pe care o considerăm justificată și în limita dreptului internațional, căci a fost provocată. Trebuie să înțelegem că asta e lumea în care trăim, unii se pot speria, dar riscurile ca eu, dvs să nimeritm într-o situație periculoasă rămâne foarte limitată”, a continuat politologul.

Sprijin pentru Israel, dar și pentru civilii din Gaza

Cristian Pîrvulescu a vorbit apoi și despre demersurile pe care le fac acum americanii și europenii pentru a ajuta Israelul, pe civilii din Gaza, dar și pentru a detensiona situația din zonă: „Liderii vor discuta de sprijinul pentru Israel, pentru Gaza și detensionarea situației. Vedem eforturile pe care le face diplomația americană. miercuri în Orientul Mijlociu pentru a discuta cu liderii de acolo și pentru a menține un echiliubru. UE încearcă să limiteze cât se poate de mult consecințele unei intervenții terestre israeliene asupra civililor și de acolo inclusiv , așa încât măcar cei cu dublă cetățenie ”.