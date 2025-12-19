B1 Inregistrari!
Un satelit Starlink se va prăbuși pe Pământ, după ce s-a desprins de pe orbită. Ce a anunțat compania

Ana Maria
19 dec. 2025, 16:04
Sursă foto: Hepta - Zuma Press / SpaceX
Cuprins
  1. Un satelit Starlink se va prăbuși pe Pământ. Care este cauza acestei defecțiuni
  2. Ce măsuri ia SpaceX pentru a gestiona situația
  3. Cât de sigură este constelația Starlink în ansamblu

Un satelit Starlink se va prăbuși pe Pământ. Miercuri, 17 decembrie, un satelit Starlink al companiei SpaceX, deținută de miliardarului Elon Musk, a întâmpinat o anomalie tehnică în orbită, fapt care a cauzat pierderea legăturii cu dispozitivul.

Satelitul opera la o altitudine de aproximativ 418 kilometri și, în prezent, se apropie treptat de Pământ, fiind estimată reintrarea lui în atmosfera terestră în următoarele săptămâni.

Un satelit Starlink se va prăbuși pe Pământ. Care este cauza acestei defecțiuni

Reprezentanții Starlink au precizat că problema a afectat sistemul de propulsie al satelitului, ceea ce a generat mai multe consecințe, toate fiind atent monitorizate.

„Anomalia a dus la ventilarea rezervorului de propulsie, o scădere rapidă a semiaxei majore cu aproximativ 4 km şi eliberarea unui număr mic de obiecte de viteză relativ mică, ce pot fi monitorizate”, au transmis oficialii într-o postare publicată pe platforma X.

Ce măsuri ia SpaceX pentru a gestiona situația

SpaceX colaborează cu NASA și US Space Force pentru a urmări toate fragmentele generate în urma incidentului. Compania a subliniat că nu există motive de îngrijorare pentru siguranța Stației Spațiale Internaționale sau a echipajului său.

„Satelitul este în mare parte intact, se prăbuşeşte, va reintra în atmosfera Pământului şi va dispărea complet în câteva săptămâni. Traiectoria actuală a satelitului îl va plasa sub @Space_Station, fără a reprezenta niciun risc pentru laboratorul aflat pe orbită sau pentru echipajul său. Tratăm aceste evenimente cu seriozitate. Inginerii noştri lucrează rapid pentru a identifica cauza şi a atenua sursa anomaliei şi sunt deja în proces de implementare a unui software pe vehiculele noastre care sporeşte protecţia împotriva acestui tip de eveniment”, au precizat oficialii Starlink.

Cât de sigură este constelația Starlink în ansamblu

Starlink rămâne cea mai mare constelație de sateliți din lume, cu aproape 9.300 de dispozitive active operate de SpaceX. Pentru a preveni incidentele de acest gen, compania investește constant în sisteme avansate de siguranță, inclusiv soluții automate de evitare a coliziunilor, cu scopul de a reduce riscurile legate de deșeurile spațiale.

